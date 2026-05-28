BJP ने जारी वाराणसी, चंदौली समेत पांच जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची, देखिए लिस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पांच जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की सूची जारी की है। इसमें वाराणसी, चंदौली समेत अन्य जिलें शामिल हैं। दरअसल, लंबे समय से कई जिलाध्यक्षों के नाम के एलान को लेकर अटकलें लग रहीं थीं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनके नाम का एलान कर दिया है।

जारी लिस्ट के मुताबिक, अंबेडकरनगर में दिलीप देव पटेल, वाराणसी में राम सकल पटेल, चंदौली में काशीनाथ सिंह, गोरखपुर महानगर से रमेश प्रसाद गुप्ता और देवरिया से काली प्रसाद को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।