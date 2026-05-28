सिर्फ खूबसूरती नहीं, अभिनय में भी नंबर वन निकलीं उर्वशी रौतेला, इंस्पेक्टर अविनाश में की दमदार एक्टिंग

मुंबई। ग्लैमर, फैशन और इंटरनेशनल अपीयरेंस के लिए पहचान बनाने वाली उर्वशी रौतेला इन दिनों अपनी शानदार एक्टिंग को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। वेब सीरीज़ इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुडा के साथ उनका एक बेहद इमोशनल सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से गहराई तक प्रभावित किया है और फैंस उर्वशी की अब तक की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस बता रहे हैं।

सीरीज़ पहले ही अपनी दमदार कहानी और शानदार स्टारकास्ट के कारण चर्चा में थी, लेकिन इस वायरल क्लिप ने उर्वशी रौतेला को शो का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी एक्टिंग में दिखी ईमानदारी, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूज़र्स ने रणदीप हुड्डा और उर्वशी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को सीन की सबसे बड़ी ताकत बताया।

फैंस का मानना है कि उर्वशी ने इस किरदार के जरिए साबित कर दिया है कि वह सिर्फ ग्लैमरस स्टार नहीं, बल्कि गंभीर और कंटेंट-ड्रिवन भूमिकाओं में भी अपनी मजबूत पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इसे उनके करियर का अहम मोड़ मान रहे हैं।