  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. सलमान खान ने ‘मातृभूमि’ के नए म्यूजिक वीडियो के साथ लिखा- ॐ, ‘मैं हूं’ सॉन्ग देख पिघले फैंस

सलमान खान ने ‘मातृभूमि’ के नए म्यूजिक वीडियो के साथ लिखा- ॐ, ‘मैं हूं’ सॉन्ग देख पिघले फैंस

सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' (Matrubhoomi) का नया गाना 'मैं हूं' (Main Hoon) ईद के खास मौके पर रिलीज किया है। गुरुवार सुबह-सुबह सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म का म्यूजिक वीडियो शेयर किया है, जो दर्द भरा नजर आ रहा है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ (Matrubhoomi) का नया गाना ‘मैं हूं’ (Main Hoon) ईद के खास मौके पर रिलीज किया है। गुरुवार सुबह-सुबह सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म का म्यूजिक वीडियो शेयर किया है, जो दर्द भरा नजर आ रहा है।

पढ़ें :- विवादों के बीच ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का गाना‘चुनरी चुनरी’ गाना रिलीज, यूजर्स को याद आए सलमान खान

सोशल मीडिया पर शेयर किए इस वीडियो में उनकी को-स्टार चित्रांगदा सिंह (Co-star Chitrangada Singh) नजर आ रही हैं । ये गाना कोई पार्टी सॉन्ग या रोमांटिक नहीं बल्कि काफी दर्द से भरा और भावुक कर देनेवाला गाना है जिसमें देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म की एक और झलक मिल रही है। इसमें कथित तौर पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

म्यूजिक वीडियो देखते ही ऑनलाइन फैन्स कूद पड़े

इस म्यूजिक वीडियो की झलक सामने आते ही ऑनलाइन फैन्स कूद पड़े हैं। गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और काफी लोगों ने कॉमेंट करते हुए सलमान के लिए ‘ईद मुबारक भाईजान’ (Eid Mubarak, Bhaijaan) लिखा है। एक ने कहा, ‘ईद मुबारक(Eid Mubarak), मैं आपके ही पोस्ट का इंतजार कर रहा था।’ काफी लोगों ने लिखा- भाईजान, अभी रात है, सो जाओ।

सलमान और चित्रांगदा पर फोकस्ड है गाना

पढ़ें :- साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा अब सलमान की इस फिल्म में दिखाएंगी एक्शन का दम , विशेषज्ञों की निगरानी में करेंगी स्टंट

वैलंटाइन डे पर रिलीज हुए वीडियो के ऑपोजिट, इस नए रिलीज वीडियो में पूरी तरह से सलमान और चित्रांगदा पर ध्यान केंद्रित किया गया है । इसमें प्यार भी है और अपने साथी से दूर होने की तड़प भी। यह वीडियो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है।

पढ़ें :- सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट से इंटरनेट पर मचा बवाल, हो गईं ट्रोल

खुशी के पलों से लेकर कर्तव्य और अपने साथी के लिए दर्द भी

‘मैं हूं’ के ऑरिजनल वर्जन में एक सैनिक के परिवार की जर्नी है, जिसमें साथ बिताए खुशी के पलों से लेकर कर्तव्य और अपने साथी के लिए दर्द है । श्रेया घोषाल और अयान लाल ने इस गाने को आवाज दी है। इस सॉन्ग में हमारे बहादुर सिपाहियों के बलिदानों को बयां किया गया है।

पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था फिल्म का नाम

अपूर्वा लखिया के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘मातृभूमि’ की रिलीज को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच यह नया म्यूजिक वीडियो सलमान के फैन्स के लिए ईद पर किसी ट्रीट से कम नहीं। बताते चलें कि फिल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था जो कथित तौर पर भारत और चीन के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। हालांकि फिल्म को पहले 17 अप्रैल को रिलीज किए जाने की बात थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेकर्स ने अभी तक नई रिलीज तिथि को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सलमान खान ने 'मातृभूमि' के नए म्यूजिक वीडियो के साथ लिखा- ॐ, 'मैं हूं' सॉन्ग देख पिघले फैंस

सलमान खान ने 'मातृभूमि' के नए म्यूजिक वीडियो के साथ लिखा- ॐ,...

वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज, इसमें दिखी विजन और जूनून की कहानी

वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज, इसमें...

अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म, बोलीं- 'मेरे करण-अर्जुन आ गए'

अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म, बोलीं- 'मेरे करण-अर्जुन...

Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान तो फूट-फूटकर रोईं बेटी अहाना, पत्नी हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान...

Entertainment: 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस 'नेहा मर्दा' ने सोशल मीडिया पर साझा कीं अपनी बोल्ड तस्वीरें

Entertainment: 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस 'नेहा मर्दा' ने सोशल मीडिया पर साझा...

Entertainment: रुढ़िवादी समाज को तेजस्वी की मां का करारा जवाब, बेटी को दी थी लिव-इन रिलेशनशिप की सलाह

Entertainment: रुढ़िवादी समाज को तेजस्वी की मां का करारा जवाब, बेटी को...