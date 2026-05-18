  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट से इंटरनेट पर मचा बवाल, हो गईं ट्रोल

सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट से इंटरनेट पर मचा बवाल, हो गईं ट्रोल

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) की हाल ही में शेयर की गई शर्टलेस फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में सलमान खान (Salman Khan)  अपनी फिट बॉडी और एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आए। लेकिन इस पोस्ट से ज्यादा चर्चा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी (Ex-Girlfriend Sangeeta Bijlani) के कमेंट की हो रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) की हाल ही में शेयर की गई शर्टलेस फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में सलमान खान (Salman Khan)  अपनी फिट बॉडी और एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आए। लेकिन इस पोस्ट से ज्यादा चर्चा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी (Ex-Girlfriend Sangeeta Bijlani) के कमेंट की हो रही है।

पढ़ें :- राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान ने ली राहत की सांस, नहीं जाएंगे जेल, केस में आया बड़ा ट्विस्ट

पढ़ें :- पत्रकार रजत शर्मा बेटी की शादी में शामिल हुए सलमान खान और शाहरुख खान , दूल्हा-दुल्हन को दी बधाई

सलमान के पोस्ट के बारे में 

सलमान ने शर्टलेस फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा, ‘मैं, खुद और सिर्फ मैं… अपने साथ रहने के दो तरीके होते हैं- अलोन और लोनली। अलोन यानी जब आप खुद अपनी मर्जी से अकेले रहना चुनते हैं। और लोनली तब महसूस होता है, जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता। अब इसके आगे आप खुद समझ जाइए।’

एक्स गर्लफ्रेंड ने लिखा- ‘उफ्फ’

इस फोटो से सामने आने के बाद संगीता बिजलानी का भी कमेंट आया। उन्होंने सलमान की फोटो पर ‘उफ्फ’ लिखते हुए फायर इमोजी पोस्ट किए, जिसके बाद फैंस के बीच यह कमेंट तेजी से वायरल हो गया। दोनों का रिश्ता एक समय बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में गिना जाता था और खबरें तो यहां तक थीं कि दोनों शादी भी करने वाले थे।

पढ़ें :- ‘बैटल ऑफ गलवां’ का बदल गया नाम, सलमान खान की फिल्म अब इस नए टाइटल के साथ होगी रिलीज

सलमान और संगीता करीब 10 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे

सलमान और संगीता की लव स्टोरी काफी पुरानी है। दोनों की मुलाकात एक टीवी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। करीब 10 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और फैंस को लगता था कि यह रिश्ता शादी तक जरूर पहुंचेगा।

यहां तक कि उनकी शादी के कार्ड छपने की खबरें भी खूब चर्चा में रही थीं। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। लेकिन आज भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती और सम्मान देखने को मिलता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट से इंटरनेट पर मचा बवाल, हो गईं ट्रोल

सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट से इंटरनेट...

'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने अपनी बिटिया का रखा प्यारा जापानी नाम, जानिए इसका क्या है मतलब

'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने अपनी बिटिया का रखा प्यारा...

Panchayat Season 5 : ‘पंचायत’ सीजन 5 को लेकर इंतजार खत्म, रिलीज पर आया बड़ा अपडेट आया सामने

Panchayat Season 5 : ‘पंचायत’ सीजन 5 को लेकर इंतजार खत्म, रिलीज...

60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, बोले- कोई साथ नहीं रहना चाहता

60 की उम्र में छलका सलमान खान का दर्द, बोले- कोई साथ...

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के OTT पर आने से पहले धुरंधर TV पर मचाएगी धमाल, जानें कब और कहां देख पाएंगे?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के OTT पर आने से पहले...

“मुझे विजय से जलन क्यों होगी? कमल हासन मुख्यमंत्री बन​ते तो होती

“मुझे विजय से जलन क्यों होगी? कमल हासन मुख्यमंत्री बन​ते तो होती"...