  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. ग्लैमर से भरी नजर आने वाली उर्वशी के एयरपोर्ट पर छलके आंसू, कुवैत छोड़ते वक्त रो पड़ीं

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। कभी रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस अंदाज़ से सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हाल ही में एक बेहद भावुक पल में नजर आईं। कुवैत एयरपोर्ट से रवाना होते समय उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ। यह दृश्य उस समय सामने आया जब क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा हालात ने कई लोगों को अचानक देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

सूत्रों के अनुसार उर्वशी एक पेशेवर कार्यक्रम के सिलसिले में कुवैत में मौजूद थीं, लेकिन जैसे ही क्षेत्र में हमलों और बढ़ते तनाव की खबरें सामने आने लगीं, सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गईं। एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिकों की भीड़ बढ़ने लगी और कई लोग जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना होने लगे।

इसी दौरान एयरपोर्ट पर उर्वशी रौतेला भी दिखाई दीं। फ्लाइट में सवार होने से पहले वह अपनी आंखों से आंसू पोंछती नजर आईं। आमतौर पर कैमरों के सामने आत्मविश्वास और ग्लैमर से भरी नजर आने वाली उर्वशी इस पल में बिल्कुल अलग दिखीं। एक ऐसी इंसान के रूप में जो अचानक पैदा हुई अनिश्चितता और तनाव से भावनात्मक रूप से प्रभावित थी।

कुवैत से उनकी यह उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उस माहौल से दूर जाने का भावनात्मक क्षण भी था जो अचानक चिंता और अस्थिरता से भर गया था। हालांकि अब माना जा रहा है कि उर्वशी सुरक्षित हैं, लेकिन उनका यह भावुक पल एक बार फिर याद दिलाता है कि वैश्विक तनाव और संघर्ष सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी गहराई से प्रभावित करते हैं।

