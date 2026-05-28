  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Devshayani Ekadashi 2026 :  देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा काल में प्रवेश करते हैं , जानें चातुर्मास की शुरुआत की तिथि

Devshayani Ekadashi 2026 :  देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा काल में प्रवेश करते हैं , जानें चातुर्मास की शुरुआत की तिथि

सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से थोड़ा अलग और विशेष माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Devshayani Ekadashi 2026 : सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से थोड़ा अलग और विशेष माना जाता है। इसी तिथि से भगवान विष्णु चार महीने के योगनिद्रा काल में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है।मान्यता है कि भगवान विष्णु चार महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चार महीनों में मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है और साधना, संयम व भक्ति का समय शुरू होता है।

पढ़ें :- Adhik Guru Pradosh Vrat 2026 : ज्येष्ठ अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज ,  दुर्लभ और फलदायी बन गया है

देवशयनी एकादशी 2026 की तिथि
पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा।

व्रत और जागरण का विशेष महत्व
साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और जागरण का विशेष महत्व बताया गया है।

देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु के योगनिद्रा काल में चाले जाने की वजह से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को भी इन चार महीनों में टालने की परंपरा बनी।

आज भी कई परिवार चातुर्मास के दौरान सात्विक जीवन, उपवास और विशेष पूजा-पाठ का पालन करते हैं।

पढ़ें :- Bad Luck Signs: घर से बाहर निकलते ही दिखने वाले कुछ ऐसे अशुभ संकेत, जो बिगाड़ देते हैं बना बनाया काम

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Devshayani Ekadashi 2026 :  देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा काल में प्रवेश करते हैं , जानें चातुर्मास की शुरुआत की तिथि

Devshayani Ekadashi 2026 :  देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा काल में...

Adhik Guru Pradosh Vrat 2026 : ज्येष्ठ अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज ,  दुर्लभ और फलदायी बन गया है

Adhik Guru Pradosh Vrat 2026 : ज्येष्ठ अधिक मास का गुरु प्रदोष...

Bad Luck Signs: घर से बाहर निकलते ही दिखने वाले कुछ ऐसे अशुभ संकेत, जो बिगाड़ देते हैं बना बनाया काम

Bad Luck Signs: घर से बाहर निकलते ही दिखने वाले कुछ ऐसे...

Aaj Ka Rashifal 27 May: इन राशि के लोग आज सोच-समझकर लें निर्णय, निवेश के मामलों में बरतें सावधानी

Aaj Ka Rashifal 27 May: इन राशि के लोग आज सोच-समझकर लें...

Padmini Ekadashi 2026 :  पद्मिनी एकादशी व्रत में करें दान ,  कई गुना पुण्यफल प्राप्त होता है

Padmini Ekadashi 2026 :  पद्मिनी एकादशी व्रत में करें दान ,  कई...

Bada Mangal 2026 : महाबली हनुमान को चौथे बड़ा मंगल पर इस उपाय से करें प्रसन्न ? हनुमत कृपा बरसती है

Bada Mangal 2026 : महाबली हनुमान को चौथे बड़ा मंगल पर इस...