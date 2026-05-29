  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video-राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाया खाना, उनसे किया सीधा संवाद

Video-राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाया खाना, उनसे किया सीधा संवाद

दिल्ली के बंगाली मार्केट (Bengali Market) इलाके में स्थित टोडरमल पार्क (Todarmal Park) में शुक्रवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आम तौर पर जहां लोग सिर्फ टहलने या आराम करने आते हैं, वहीं आज माहौल थोड़ा खास और अलग था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (LoP Rahul Gandhi) यहां अचानक पहुंचे और ऑटो चालकों के बीच बैठकर उनसे सीधा संवाद किया।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली: दिल्ली के बंगाली मार्केट (Bengali Market) इलाके में स्थित टोडरमल पार्क (Todarmal Park) में शुक्रवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आम तौर पर जहां लोग सिर्फ टहलने या आराम करने आते हैं, वहीं आज माहौल थोड़ा खास और अलग था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (LoP Rahul Gandhi) यहां अचानक पहुंचे और ऑटो चालकों के बीच बैठकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने किसी मंच या बड़ी सभा की बजाय, सड़क किनारे और पार्क में बैठे ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया और उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को करीब से सुना।

पढ़ें :- Chaudhary Charan Singh Death Anniversary : सीएम योगी, बोले- किसानों के मसीहा थे पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह

इस मुलाकात का माहौल काफी सरल और अनौपचारिक रहा। न कोई बड़ा मंच, न भारी सुरक्षा की औपचारिकता बस आम लोगों के बीच बैठकर बातचीत और साथ में खाना। यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों के बीच यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई।

पढ़ें :- Video- जेफ बेजोस की कंपनी का रॉकेट टेस्ट के दौरान हुआ ब्लास्ट, बना आग का गोला, नासा के मिशन पर भी संकट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'मास्टरशेफ इंडिया’ पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, अस्पताल से शेयर किया भावुक वीडियो…

'मास्टरशेफ इंडिया’ पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, अस्पताल से शेयर किया...

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा रद्द, 2 पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत,क्या अब जेल से आएंगे बाहर?

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा रद्द, 2...

Video-राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाया खाना, उनसे किया सीधा संवाद

Video-राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ...

Lucknow News: चारबाग रेलवे स्टेशन पर टिनशेड गिरने से दो यात्री हुए घायल, हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे यात्री

Lucknow News: चारबाग रेलवे स्टेशन पर टिनशेड गिरने से दो यात्री हुए...

Chaudhary Charan Singh Death Anniversary : सीएम योगी, बोले- किसानों के मसीहा थे पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह

Chaudhary Charan Singh Death Anniversary : सीएम योगी, बोले- किसानों के मसीहा...

18 साल से तांत्रिक के चंगुल में थी मां, अंधविश्वास से दूर करने के लिए, बेटे ने किया था 'परदेसी बाबा' का मर्डर

18 साल से तांत्रिक के चंगुल में थी मां, अंधविश्वास से दूर...