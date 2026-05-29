Video-राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाया खाना, उनसे किया सीधा संवाद

नई दिल्ली: दिल्ली के बंगाली मार्केट (Bengali Market) इलाके में स्थित टोडरमल पार्क (Todarmal Park) में शुक्रवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आम तौर पर जहां लोग सिर्फ टहलने या आराम करने आते हैं, वहीं आज माहौल थोड़ा खास और अलग था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (LoP Rahul Gandhi) यहां अचानक पहुंचे और ऑटो चालकों के बीच बैठकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने किसी मंच या बड़ी सभा की बजाय, सड़क किनारे और पार्क में बैठे ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया और उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को करीब से सुना।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के साथ लंच किया..बहुत जल्द मंहगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं.. pic.twitter.com/tuUPz4yGGN — Ajay Jha (@Ajay_reporter) May 29, 2026

इस मुलाकात का माहौल काफी सरल और अनौपचारिक रहा। न कोई बड़ा मंच, न भारी सुरक्षा की औपचारिकता बस आम लोगों के बीच बैठकर बातचीत और साथ में खाना। यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों के बीच यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई।