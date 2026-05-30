Video-पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट,अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, बोले-ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं

सोनारपुर। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से शनिवार शाम को मारपीट हुई है। वे यहां चुनावी हिंसा में घायल हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। लोगों ने उन पर अंडे फेंके, उनकी शर्ट फाड़ दी। अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया।

पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते थे। मेरी शर्ट फाड़ दी। मौके पर एक भी पुलिसवाला नहीं था। हेलमेट की वजह से सिर बच गया। ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए थे।

अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?

Massive attack on TMC MP Abhishek Banerjee in Sonarpur during his visit to the family of a deceased party worker. Raw eggs were hurled at the TMC General Secretary as he arrived in the area. pic.twitter.com/4412LclJn2 — Piyali Mitra (@Plchakraborty) May 30, 2026

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह सब भाजपा प्रायोजित है। देखिए इन्होंने क्या किया है? यही इनकी लोकतंत्र की मिसाल है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि वे मुझे मारना चाहते थे। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। हम इस मामले की जानकारी निश्चित रूप से हाईकोर्ट को देंगे। हम राज्यपाल को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। मैं इस मामले को लेकर जरूर अदालत जाऊंगा।