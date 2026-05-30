  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार के बाद WFI अध्यक्ष को किया ये इशारा

Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार के बाद WFI अध्यक्ष को किया ये इशारा

लंबी लड़ाई के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) का आखिरकार एशियन गेम्स खेलने का सपना टूट गया। शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम (Indira Gandhi Stadium) में आयोजित एशियन गेम्स ट्रायल्स के सेमीफाइनल में दिग्गज महिला पहलवान को युवा रेसलर मीनाक्षी गोयत (Young wrestler Meenakshi Goyat) के हाथों हार का सामना करना पड़ा है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली: लंबी लड़ाई के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) का आखिरकार एशियन गेम्स खेलने का सपना टूट गया। शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम (Indira Gandhi Stadium) में आयोजित एशियन गेम्स ट्रायल्स के सेमीफाइनल में दिग्गज महिला पहलवान को युवा रेसलर मीनाक्षी गोयत (Young wrestler Meenakshi Goyat) के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस हार के बावजूद विनेश का हौसला नहीं टूटा और जाते – जाते इशरों में उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह (Chairman Sanjay Singh) को नया चैलेंज दे दिया।

पढ़ें :- Breaking News : विनेश फोगाट एशियाड ट्रॉयल से हुईं बाहर, सेमीफाइनल में 4-6 से हारीं

हार के बाद संजय सिंह की तरफ इशारा किया

मीनाक्षी गोयत (Meenakshi Goyat) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिग्गज महिला पहलवान को 6-4 से हरा दिया। हार के तुरंत बाद विनेश फोगाट मैट से बाहर गईं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह दोबारा लौट आईं और उन्होंने संजय सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ‘मैं वापस आऊंगी,’ विनेश का ये रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद की वापसी

इस हार के साथ ही विनेश की वापसी की कोशिश और इस साल के आखिर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करने का मौका खत्म हो गया। विनेश को सुप्रीम कोर्ट और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के दखल के बाद ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन 31 वर्षीय विनेश की इस हार के साथ पिछले 48 घंटों के उतार-चढ़ाव भरे और भावनात्मक रूप से बेहद तनावपूर्ण दौर का अंत भी हुआ।

पढ़ें :- विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने को सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, WFI की याचिका खारिज

विनेश ने ट्रायल्स में ऐसे समय में हिस्सा लिया, जब उनकी भागीदारी को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। डब्ल्यूएफआई ने शुरुआत में उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग तक ही सीमित रखा था, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। महासंघ के भीतर हुई चर्चाओं और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के दखल के बाद, शनिवार सुबह इस फैसले को बदल दिया गया और उन्हें उनके पसंदीदा 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी गई।

क्वार्टरफाइनल मुक़ाबले में निशु को हराया

शनिवार को पहले मुकाबले में विनेश ने ज्योति के खिलाफ 7-1 से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन क्वार्टरफाइनल मुकाबला उनके लिए कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा साबित हुआ। निशु का सामना करते हुए, विनेश को एक कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ा, जिसका नतीजा आखिरी पलों तक अनिश्चित बना रहा। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, विनेश ने 7-6 से करीबी जीत हासिल की और टॉप-4 में अपनी जगह बनाई। विनेश एशियन गेम्स में जगह बनाने के अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 जीत दूर रह गईं।

हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, ट्रायल्स का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता गया। आयोजन स्थल से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार, विनेश के क्वार्टरफाइनल मुकाबले के दौरान डब्ल्यूएफआई के कोचों और अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसने पहले से ही बेहद दबाव वाले इस मुकाबले में और भी ज्यादा नाटकीयता जोड़ दी।

मीनाक्षी गोयत को कड़ी टक्कर दी

सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मीनाक्षी गोयत से था, जिन्हें इस वर्ग में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जाता है। यह मुकाबला उम्मीदों के मुताबिक ही रहा, जिसमें दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए अंक हासिल किए। आखिर में, मीनाक्षी ने अपना संयम बनाए रखते हुए 6-4 से जीत दर्ज की और विनेश के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के सपने को तोड़ दिया।

पढ़ें :- विनेश फोगाट एशियाई खेलों के ट्रायल्स में ले सकती हैं हिस्सा, बदले की भावना से काम कर रहा है WFI : दिल्ली हाई कोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने ताज का किया दीदार, तो खुशी से आंखें चमक उठीं और उनके मुंह से निकाला वाह ताज, अमेजिंग...

राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने ताज का किया दीदार, तो...

Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार के बाद WFI अध्यक्ष को किया ये इशारा

Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार...

सोनौली:प्रसूता की मौत के बाद मदरहुड अस्पताल में हंगामा, संचालक हिरासत में

सोनौली:प्रसूता की मौत के बाद मदरहुड अस्पताल में हंगामा, संचालक हिरासत में

UP Electricity Rate Hike : यूपी में अब बिजली ने दिया 'झटका', फ्यूल सरचार्ज जुड़ने से जून का बिल 10 फीसदी बढ़ेगा

UP Electricity Rate Hike : यूपी में अब बिजली ने दिया 'झटका',...

Naval Gallantry Park : राजनाथ सिंह, बोले-अब यूपी बदल चुका है, सीएम योगी का नहीं है कोई सानी

Naval Gallantry Park : राजनाथ सिंह, बोले-अब यूपी बदल चुका है, सीएम...

NRHM Scam : पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और दो सेवानिवृत्त सीएमओ समेत छह के खिलाफ FIR , बिना काम किए हड़पे करोड़ों रूपये

NRHM Scam : पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और दो सेवानिवृत्त सीएमओ समेत...