विनेश फोगाट एशियाई खेलों के ट्रायल्स में ले सकती हैं हिस्सा, बदले की भावना से काम कर रहा है WFI : दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) को पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) के 2024 पेरिस ओलंपिक्स (2024 Paris Olympics) से बाहर होने को “राष्ट्रीय शर्म” बताने के लिए फटकार लगाने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उन्हें जापान में होने वाले इस साल के एशियन गेम्स के लिए 30-31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है।

शुक्रवार को दिए गए एक आदेश में, जिसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि फोगाट के खिलाफ WFI की टिप्पणियां “पिछड़ी सोच वाली” थीं और इससे पता चलता है कि यह रेसलिंग संस्था “बदले की भावना से काम कर रही है। WFI द्वारा इस साल तय किए गए नए नियमों के कारण फोगाट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ये नियम पिछले पात्रता मानदंडों से अलग थे। WFI ने 9 मई को उन्हें एक कारण बताओ नोटिस (SCN) भी जारी किया था, जिसके तहत उन्हें 26 जून तक WFI के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था।

3 मई को, फोगाट ने कहा कि वह उन छह महिला पहलवानों में से एक थीं, जिन्होंने WFI के पूर्व प्रमुख और पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा, “यह ज़रूरी है कि (फोगाट) को खेल और न्याय के हित में सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। इस मामले के खास तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह साफ़ है कि (उनकी) मातृत्व और WFI द्वारा जारी SCN को छोड़कर, वह सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की हकदार होतीं। इसलिए, परिस्थितियाँ उनके काबू से बाहर थीं… (फोगाट) के हितों की रक्षा के लिए उन्हें सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त देना उचित समझा गया है।

बेंच ने, जिसने एक दिन पहले WFI से कहा था कि अब हम आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ेंगे,” निर्देश दिया कि सिलेक्शन ट्रायल की वीडियोग्राफी की जाए। उसने युवा मामले और खेल मंत्रालय से कहा कि वह भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ से दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को नामित करे, जो सिलेक्शन ट्रायल्स का निरीक्षण करें और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपें।

आदेश के बाद अपनी पहली टिप्पणी में, WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे। हालाँकि, मैं खास बातों पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है।” फोगाट, जो दिसंबर 2024 से ब्रेक पर थीं , जिसमें मातृत्व अवकाश भी शामिल था , उन्हें इस साल 1 जनवरी से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संस्था ने दे दी थी। लेकिन WFI ने उनके हिस्सा लेने पर रोक लगा दी और, कारण बताओ नोटिस में, उन पर अनुशासनहीनता का भी आरोप लगाया, और कहा कि वह 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए वज़न की शर्त पूरी करने में नाकाम रहीं।

बेंच ने अब यह टिप्पणी की है कि “पॉलिसी और सर्कुलर में अपनाए गए सिलेक्शन ट्रायल्स के मानक, WFI की पिछली प्रथा से काफ़ी अलग हैं,” जिसमें WFI अपने विवेक का इस्तेमाल करके एशियाई खेलों के लिए मशहूर खिलाड़ियों का चयन करता था, भले ही उन्होंने ट्रायल्स के लिए योग्य होने के लिए कोचिंग में हिस्सा न लिया हो। “…यह पॉलिसी और सर्कुलर साफ़ तौर पर भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि ये (WFI) को फोगाट जैसी मशहूर खिलाड़ियों के मामले में, उनके मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) के कारण लिए गए ब्रेक को ध्यान में रखते हुए कोई छूट देने का अधिकार नहीं देते। कानून का यह एक जाना-माना सिद्धांत है कि मैटरनिटी के कारण, किसी महिला को मैटरनिटी लीव के दौरान उसकी नौकरी, करियर, रैंकिंग और प्रमोशन के मामले में किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता,” बेंच ने कहा।

अपने आदेश में, बेंच ने कहा कि WFI द्वारा उनके पेरिस 2024 ओलंपिक्स से बाहर होने को “राष्ट्रीय शर्मिंदगी” बताना “बेहद निंदनीय” था।“CAS द्वारा जारी अवार्ड के बावजूद SCN में की गई ऐसी टिप्पणियाँ, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया था कि (फोगाट) की तरफ़ से कोई ग़लती नहीं हुई थी,पहले से सोची-समझी लगती हैं, और पहली नज़र में ही ग़लतफ़हमी पर आधारित हैं, और इनसे बचना चाहिए था। बेंच ने कहा कि ऐसी टिप्पणियाँ पिछड़ी सोच वाली हैं और (फोगाट) के प्रति बदले की भावना रखकर (WFI) के बुरे इरादों को दिखाती हैं।

इस मामले में, (फोगाट) को सिलेक्शन ट्रायल्स से बाहर करने का सीधा कारण उनका ब्रेक लेना और खेल गतिविधियों से कुछ समय के लिए दूर रहना है। उनकी मैटरनिटी और उससे उबरने का समय चैंपियनशिप के शेड्यूल से मेल खाता था; इन चैंपियनशिप में हिस्सा लेना, पॉलिसी और सर्कुलर के अनुसार, एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए ज़रूरी योग्यता पूरी करने के लिए अनिवार्य था… (फोगाट) ने 2025 के दौरान ब्रेक के लिए विधिवत आवेदन किया था, और इसलिए, उस साल हुई किसी भी चैंपियनशिप या प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकीं, क्योंकि जुलाई 2025 में उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। (फोगाट) ने ITA, UWW और SAI को अपने ब्रेक के बारे में सूचित किया था, और 03 जुलाई 2025 को उन्हें इस बात की पुष्टि भी मिली थी बेंच ने कहा कि वे 01 जनवरी 2026 से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए योग्य होंगी ।

हालांकि डिवीज़न बेंच ने उनकी अपील का निपटारा कर दिया, लेकिन WFI की पॉलिसी और सर्कुलर, साथ ही कारण बताओ नोटिस (showcause notice) को चुनौती देने वाला फोगाट का मामला अभी भी एक सिंगल-जज बेंच के सामने लंबित है।