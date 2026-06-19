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Cocktail 2: रश्मिका मंदाना की ‘दिया’ ने जीता दर्शकों का दिल, इंटरनेट पर फैंस बोले-इतनी प्यारी कैसे हो सकती है यार

​ऑनलाइन मिल रहे इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर साफ है कि रश्मिका मंदाना की 'दिया' ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है। उनकी शानदार मुस्कान और एक्सप्रेसिव एक्टिंग से लेकर उनकी कमाल की एनर्जी तक, फैंस इस किरदार से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं, जिससे दिया 'कॉकटेल 2' के सबसे पसंदीदा हाइलाइट्स में से एक बन गई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Cocktail 2: रश्मिका मंदाना एक बार फिर लोगों का दिल जीत रही हैं। इस बार ‘कॉकटेल 2’ में उनके ‘दिया’ के किरदार ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तारीफों वाले पोस्ट से भरे पड़े हैं, जहां दर्शक एक्ट्रेस के गजब के चार्म, स्क्रीन पर उनकी प्यारी मौजूदगी और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पढ़ें :- ‘कॉकटेल 2’ ने पहले ही दिन जीता दर्शकों का दिल, शाहिद-कृति-रश्मिका की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

​कई नेटिजन्स ने शेयर किया कि कैसे रश्मिका के किरदार ने तुरंत उनके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को मजेदार बना दिया। एक यूजर ने लिखा, “अभी #cocktail2 देखी और ईमानदारी से कहूं तो रश्मिका में वो रेयर क्वालिटी है… देखते ही ऑटोमैटिकली स्माइल आ जाती है, जो स्क्रीन पर उनके द्वारा लाई जाने वाली सहज खुशी को दिखाता है। एक और फैन तो उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहा था, उसने ट्वीट किया, “रशू ‘दिया’ के रूप में स्क्रीन पर सचमुच सबसे हैप्पी वाइब हैं। अभी कॉकटेल 2 देखी और अब मैं फिर से उनका दीवाना हो गया हूं।

​फैंस ने खास तौर पर उस वॉर्मथ और पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया है जो रश्मिका इस रोल में लेकर आई हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी एनर्जी को “संक्रामक” बताते हुए लिखा, “अभी कॉकटेल2 देखी और ‘दिया’ के रूप में #Rashmika की एनर्जी इतनी संक्रामक है… वो हर सीन में एक अलग ही वॉर्मथ लेकर आती हैं। बिल्कुल मजा आ गय” कई दर्शकों ने भी इसी तरह की बात दोहराई और कहा कि दिया की हंसमुख पर्सनैलिटी और रश्मिका की सहज एक्टिंग ने उन्हें फिल्म के सबसे बेहतरीन एलिमेंट्स में से एक बना दिया है।

​एक्ट्रेस की एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस भी दर्शकों के बीच चर्चा का एक बड़ा टॉपिक बन गई है। एक दर्शक ने बताया, “अभी स्क्रीनिंग पर कॉकटेल2 फिल्म देखी और रशू के एक्सप्रेशंस ने मुझे पूरे समय मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ​कई फैंस ने तो दिया को फिल्म की आत्मा तक कह दिया। एक यूजर ने दर्शकों की इस भावना को पूरी तरह से समेटते हुए ट्वीट किया, “अभी कॉकटेल2 देख के निकला हूं और सच बोलूं तो रशू दिल जीत गयी… इतनी प्यारी कैसे हो सकती है यार???

​ऑनलाइन मिल रहे इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर साफ है कि रश्मिका मंदाना की ‘दिया’ ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है। उनकी शानदार मुस्कान और एक्सप्रेसिव एक्टिंग से लेकर उनकी कमाल की एनर्जी तक, फैंस इस किरदार से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं, जिससे दिया ‘कॉकटेल 2’ के सबसे पसंदीदा हाइलाइट्स में से एक बन गई है।

पढ़ें :- 'कॉकटेल 2' में लेस्बियन लवर्स बनीं कृति-रश्मिका, अब एक्ट्रेस ने दी सफाई

 

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