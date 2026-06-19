  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. श्रीलंका ए ने अफगानिस्तान को 103 रन से हराया, अब फाइनल में भारत ए से होगी हाई-वोल्टेज टक्कर

श्रीलंका ए ने अफगानिस्तान को 103 रन से हराया, अब फाइनल में भारत ए से होगी हाई-वोल्टेज टक्कर

ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ए ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान ए को 103 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। अब 21 जून को खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा…

By Harsh Gautam 
Updated Date

ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ए ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान ए को 103 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। अब 21 जून को खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। पिछले मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हुए विवाद के बाद इस फाइनल पर क्रिकेट प्रेमियों की खास नजर रहेगी।

पढ़ें :- अचानक टीम इंडिया में हुई इस खिलाड़ी की एंट्री, आखिरी वनडे से पहले BCCI का बड़ा ऐलान

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए। टीम की ओर से अविष्का फर्नांडो ने 97 गेंदों में शानदार 101 रन की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा निरोशन डिकवेला ने 66 और नुवानिदु फर्नांडो ने 45 रन का अहम योगदान दिया। अफगानिस्तान ए के लिए फरीदून दाऊदजई ने चार विकेट जरूर लिए, लेकिन श्रीलंका को बड़े स्कोर तक पहुंचने से नहीं रोक सके।

323 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 42.5 ओवर में 219 रन पर सिमट गई। हसन ईसाखिल ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। श्रीलंका ए की ओर से दुलाज समुदिथा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

अब ट्राई सीरीज का फाइनल भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। पिछले मुकाबले में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के विशेन हलाम्बागे के बीच मैदान पर हुई नोकझोंक ने इस मुकाबले का रोमांच और बढ़ा दिया है। ऐसे में फाइनल में दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ उनके मैदान पर व्यवहार पर भी सभी की नजर रहेगी। भारतीय टीम जहां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं श्रीलंका ए पिछली जीत की लय बरकरार रखते हुए ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। 21 जून का यह मुकाबला ट्राई सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण बनने के लिए तैयार है।

पढ़ें :- IPL 2027: मौसम को देखते हुए BCCI की बड़ी तैयारी, 10 मार्च से शुरू हो सकता है अगला सीजन!
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

श्रीलंका ए ने अफगानिस्तान को 103 रन से हराया, अब फाइनल में भारत ए से होगी हाई-वोल्टेज टक्कर

श्रीलंका ए ने अफगानिस्तान को 103 रन से हराया, अब फाइनल में...

IPL 2027: मौसम को देखते हुए BCCI की बड़ी तैयारी, 10 मार्च से शुरू हो सकता है अगला सीजन!

IPL 2027: मौसम को देखते हुए BCCI की बड़ी तैयारी, 10 मार्च...

Video- चोट के बीच लंदन पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट डेब्यू से पहले RCB खेमे के इंग्लिश खिलाड़ी को दी टिप्स!

Video- चोट के बीच लंदन पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट डेब्यू से पहले...

TIME की प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में न विराट , न सूर्यकुमार, इस भारतीय खिलाड़ी को मिला सम्मान

TIME की प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में न विराट , न सूर्यकुमार,...

इंडिया ‘ए’ को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज चोटिल होकर ट्राई सीरीज से बाहर, इस स्टार खिलाड़ी को मिली जगह

इंडिया ‘ए’ को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज चोटिल होकर ट्राई सीरीज से...

Video- 10 मिनट इंतजार के बाद यशस्वी ने ली नीतीश रेड्डी की क्लास, टीम होटल से सामने आया मजेदार वीडियो

Video- 10 मिनट इंतजार के बाद यशस्वी ने ली नीतीश रेड्डी की...