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IPL 2027 in Australia : ऑस्ट्रेलिया में खेला जा सकता है आईपीएल मैच, BCCI और CA के बीच बातचीत तेज

IPL 2027 in Australia : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऐलान किया है कि बिग बैश लीग के 16वें सीज़न का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा। इस बीच, इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने की संभावना है।

By Abhimanyu 
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IPL 2027 in Australia : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऐलान किया है कि बिग बैश लीग के 16वें सीज़न का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा। इस बीच, इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने की संभावना है।

पढ़ें :- PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, चेन्नई में खेला जाएगा BBL के 16वें सीजन का पहला मैच

द एज की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल का एक मैच जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में खेला जा सकता है और इस साल चेन्नई में होने वाला बिग बैश लीग का पहला मैच हर साल होने वाला इवेंट बन सकता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रिश्ते मज़बूत करने का एक फॉर्मल प्लैटफ़ॉर्म बन गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का मानना ​​है कि BBL का कोई एक मैच भी भारत में कराने से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मार्केट में फ़ैन एंगेजमेंट, व्यूअरशिप और इस टूर्नामेंट व इसकी टीमों के बारे में जागरूकता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी।

हालांकि कुछ लोगों का मानना ​​है कि भारत में BBL के आने से एक और बड़ी T20 लीग के इलाके में दखल हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच कमर्शियल, व्यापारिक और सरकारी रिश्तों ने IPL की तरफ से होने वाले किसी भी विरोध को खत्म कर दिया है। इसी वजह से CA को उम्मीद है कि BBL का मैच हर साल होने वाला इवेंट बन जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में भी IPL के मैच खेले जाएंगे। साथ ही, क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग के लिए BCCI को “खुला निमंत्रण” भी दिया गया है। यह जानकारी निजी बातचीत के बारे में नाम न बताने की शर्त पर दो सूत्रों ने दी है।

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