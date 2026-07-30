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राहुल गांधी बोले- अमित शाह संसद में छात्रों के ख़िलाफ़ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफ़ाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि अमित शाह (Amit Shah) संसद में आकर छात्रों के ख़िलाफ़ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफ़ाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इससे उनके दोषी होने का एहसास होता है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि अमित शाह (Amit Shah) संसद में आकर छात्रों के ख़िलाफ़ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफ़ाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इससे उनके दोषी होने का एहसास होता है।

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जंतर-मंतर पर हुए लॉठी चार्ज का वीडियो एक्स पोस्ट पर शेयर कर लिखा कि छात्र न्याय के हकदार हैं। उन्होंन कहा कि हमारे छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

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‘मोदी-शाह सदन में आओ’

संसद परिसर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि ‘अमित शाह जवाब दो- छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? आज विपक्ष के सांसदों ने छात्रों पर की गई बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर, मोदी सरकार से जवाबदेही की मांग की।

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