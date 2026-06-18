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‘धुरंधर’ की दीवानगी अब एक नए शिखर पर पहुंची, BJP ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पीएम मोदी का वीडियो

जिस तरह से रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' के साथ पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रेज बना दिया है, वह वाकई काबिलेतारीफ है। 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ हिंदी सिनेमा के पहले 1000 करोड़ नेट क्लब की शुरुआत करने और "बॉक्स ऑफिस के सम्राट" का खिताब हासिल करने के बाद, इस सुपरस्टार ने अब ओटीटी (OTT) के इतिहास को दोबारा लिखकर एक और शानदार मुकाम हासिल कर लिया है।

By टीम पर्दाफाश 
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मुंबई। जिस तरह से रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर’ के साथ पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रेज बना दिया है, वह वाकई काबिलेतारीफ है। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ हिंदी सिनेमा के पहले 1000 करोड़ नेट क्लब की शुरुआत करने और “बॉक्स ऑफिस के सम्राट” का खिताब हासिल करने के बाद, इस सुपरस्टार ने अब ओटीटी (OTT) के इतिहास को दोबारा लिखकर एक और शानदार मुकाम हासिल कर लिया है।

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​हालांकि, फिल्म को लेकर दीवानगी अब एक नए शिखर पर पहुंच गई है, क्योंकि इसका खुमार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ​सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘धुरंधर  के एक पैम्फलेट के साथ नजर आ रहे हैं। यह सीरीज ट्रेंडिंग में भी नंबर 1 पर बनी हुई है, जिससे यह आज दुनिया भर में #1 लीडर बन गई है।

हिंदी सिनेमा की पहली ₹1000 करोड़ नेट ब्लॉकबस्टर फिल्म देने से लेकर अब देश में सबसे बड़े ओटीटी (OTT) डेब्यू का रिकॉर्ड बनाने तक, रणवीर सिंह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हर प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को खींच लाने का उनका हुनर वाकई बेमिसाल है। अगर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की थिएटर्स वाली कामयाबी ने उन्हें “बॉक्स ऑफिस का सम्राट” बनाया, तो इसके रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल डेब्यू ने मौजूदा जनरेशन के सबसे बड़े स्टार्स के रूप में उनकी पोजीशन को और मजबूत कर दिया है।

​अपने पहले ही हफ्ते में 12.8 मिलियन (1 करोड़ 28 लाख) व्यूज के साथ, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने सिर्फ ओटीटी की दुनिया में कदम ही नहीं रखा है बल्कि आने वाली हर फिल्म के लिए कामयाबी का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।

 

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