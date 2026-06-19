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Kia Price Hike 2026 : इस तारीख से महंगी हो जाएंगी Kia की सभी कारें ,  जानें कितना बढ़ेगा बोझ

किया इंडिया ने पुष्टि किया है कि 1 जुलाई से उसकी सभी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अधिकतम 2.6 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kia Price Hike 2026 : किया इंडिया ने पुष्टि किया है कि 1 जुलाई से उसकी सभी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अधिकतम 2.6 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। जो लोग किया की कार खरीदना चाहते है वो 1 जुलाई के पहले बुकिंग कर लें।

पढ़ें :- 3.5 लाख की कार पर टूटे लोग, 32km माइलेज वाली कार की सेल में अचानक 254 फीसदी का उछाल

कीमतों की बढ़ोत्तरी को लेकर कंपनी ने साफ किया है कि इसकी वजह बढ़ती इनपुट लागत और Operational expenses में बढ़ोतरी बताई है, जो इस साल भारत में लगभग सभी ऑटो कंपनियों की तरफ से दी गई एक सामान्य वजह है।

Kia ने अभी तक हर मॉडल के हिसाब से सटीक कीमतें नहीं बताई हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट को देखें तो आप कहां से गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके आधार पर कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी।

अभी सोनेट (Sonet) की कीमत ₹7.33 लाख से ₹14.18 लाख, सेल्टोस (Seltos) की ₹11 लाख से ₹20 लाख और कैरेंस (Carens) की ₹11.02 लाख से ₹12.88 लाख (सभी एक्स-शोरूम) के बीच है।

पढ़ें :- Maruti Suzuki Price Hike : मारुति की कारें महंगी हो जाएंगी ,  जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें
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