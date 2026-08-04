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New Mahindra Scorpio-N: 15 अगस्त को आ रही नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन, दिखी एक झलक

दुनिया की दिग्गज वहान निर्माता कंपनी महिंद्रा की नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की एक ​झलक दिखी। खबरो के अनुसार, कंपनी 15 अगस्त को अपनी नई 2026 Mahindra corpio-N Facelift को ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

New Mahindra Scorpio-N: दुनिया की दिग्गज वहान निर्माता कंपनी महिंद्रा की नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की एक ​झलक दिखी। खबरो के अनुसार, कंपनी 15 अगस्त को अपनी नई 2026 Mahindra corpio-N Facelift को ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है। नई स्कॉर्पियो-एन की प्रोडक्शन यूनिट्स देशभर की डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। नई Scorpio-N Facelift के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें SUV को डीलरशिप पर उतारते हुए देखा जा सकता है. इन वीडियोज में इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की भी साफ झलक देखने को मिल रही है।

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लेकिन लॉन्च से पहले ही इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स देशभर की डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं. इसी बीच । आइए लॉन्च से पहले जानते है कि इसमें क्या-क्या बदलाव नजर आ रहे हैं।

वीडियो में SUV का टॉप-एंड Z8L वेरिएंट नजर आता है। इसके नए 18-इंच के फाइव-स्पोक अलॉय व्हील्स। इन्हें ग्रे और सिल्वर डुअल-टोन फिनिश दिया गया है।

प्रोटेक्टिव कवर
गाड़ी के साइड पैनल और फ्रंट बंपर पर सफेद प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है. ऐसा ट्रांसपोर्ट के दौरान बॉडी को खरोंच और नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है।

नए अपडेट
केबिन की बात करें तो डैशबोर्ड का लेआउट, मोचा ब्राउन और ब्लैक कलर थीम और मटेरियल क्वालिटी पहले जैसी ही रखी गई है।

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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
इसमें Thar ROXX और नई 3-डोर Thar वाला बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

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