  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव किया प्रभु श्री राम का अपमान: सीएम योगी

किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव किया प्रभु श्री राम का अपमान: सीएम योगी

सपा और कांग्रेस का ऐसा आचरण सनातन का अपमान और 25 करोड़ जनता पर कुठाराघात है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, किसान अब सुसाइड नहीं कर रहा है। आज यूपी ने खुद को देश में टॉप थ्री इकोनॉमी में खड़ा किया है। जिन लोगों ने नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी। आज वही सपा फिर देश के अंदर यूपी की छवि धमिल करने की कोशिश कर रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Monsoon Session: यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष लगातार ​राम मंदिर में चढ़ावा चोरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करता रहा। वहीं, सदन से निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

पढ़ें :- सपा विधायक के हंगामे से विधानसभा अध्यक्ष का चढ़ा पारा, सदस्यता रद्द करने की दी धमकी, सदन कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

मुख्यमंत्री ने कहा, सपा और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने विधानसभा में देखा है। ये आचरण ना केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष ये समझते हैं कि चर्चा के कारण जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है तो वे अनुमति दे सकते है।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि, ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया गया है। 23 जून को SIT ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ट्रस्ट ने 25 जून को एफआईआर कराया। एफआईआर के बाद साक्ष्यों के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई। 1100 से अधिक लोग उस प्रांगण में काम करते हैं जिनमें से 8 लोगों की भूमिका पाई गई। इसके लिए साधु-संतो, अयोध्या भूमि, मंदिर, कर्मचारियों को बदनाम करना, ये आश्चर्यजनक स्थिति है। ये आरोप वे सपा और कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव रामजन्मभूमि और श्री राम का अपमान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, सपा ने पवित्र सरयू नदी को रक्तरंजित किया था। संसद के अंदर सपा और कांग्रेस के सांसदों द्वारा जो आक्षेप किए गए, वो सीधे सीधे सनातन का अपमान था। इनका आचरण सनातन विरोधी है। इस प्रकरण में जो लोग भी पकड़े गए हैं, उनका भाजपा और साधु संतों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने सदैव राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण के बाद भी नहीं गए। आस्था की चर्चा वो लोग कर रहे हैं, जो लोग हिंदुओं और सनातन परंपरा को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ये लोग चर्चा से भागना चाह रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, सपा और कांग्रेस का ऐसा आचरण सनातन का अपमान और 25 करोड़ जनता पर कुठाराघात है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, किसान अब सुसाइड नहीं कर रहा है। आज यूपी ने खुद को देश में टॉप थ्री इकोनॉमी में खड़ा किया है। जिन लोगों ने नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी। आज वही सपा फिर देश के अंदर यूपी की छवि धमिल करने की कोशिश कर रही है।

पढ़ें :- सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बोले- यूपी में जल्द लागू करेंगे आउटसोर्स कमीशन, न्यूनतम मानदेय होगा सुनिश्चित

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की...

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव और परीक्षा नियंत्रक कल कोर्ट में आकर बताएं ये कैसे हुआ?

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव...

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं लगाया पुलिस-प्रशासन...बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव

BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं...

IAS Transfers: यूपी में हुए 13 आईएएस अफसरों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IAS Transfers: यूपी में हुए 13 आईएएस अफसरों के तबादले, देखिए पूरी...

किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव किया प्रभु श्री राम का अपमान: सीएम योगी

किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव...