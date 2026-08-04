  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जेडीयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह बड़ा बयान, बोले-नीतीश रहते तो यह नतीजा नहीं आता

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जेडीयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह बड़ा बयान, बोले-नीतीश रहते तो यह नतीजा नहीं आता

जन सुराज पार्टी के संस्थापक व पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए जनता दल यूनाईटेड के विधायक और बाहुबली अनंत सिंह (Anant Singh) ने कहा कि जनता मालिक है। उन्होंने जिन्हें वोट दिया, वहीं जीते। उन्होंने कहा कि जनता जो चाहेगी वही होता है। वह जिसको चाहती है, उसे कुर्सी पर बैठा सकती है।

By santosh singh 
Updated Date

पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक व पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए जनता दल यूनाईटेड के विधायक और बाहुबली अनंत सिंह (Anant Singh) ने कहा कि जनता मालिक है। उन्होंने जिन्हें वोट दिया, वहीं जीते। उन्होंने कहा कि जनता जो चाहेगी वही होता है। वह जिसको चाहती है, उसे कुर्सी पर बैठा सकती है। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया गया है कि भाजपा ने मनमानी कर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया। हालांकि, ऐसी बात नहीं है मैंने इस बात का पता लगाया। अब इस बात को लेकर जनता में यह मैसेज गया कि हम लोगों ने 2025 के विधानसभा नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को वोट दिया और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा कर अपना मुख्यमंत्री बना दिया।

पढ़ें :- पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

जनता को यह खेल पसंद नहीं

अनंत सिंह (Anant Singh) ने कहा कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के मुख्यमंत्री पद के हटने से जनता दुखी है। वह इन सब के लिए भाजपा को दोषी मानती है। यह खेल जनता को पसंद नहीं है। जनता में इस बात की बदबू है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के साथ भाजपा ने गलत किया। इस बात से जनता दुखी है। हालांकि, अनंत सिंह ने यह भी कहा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने अपने मन से मुख्यमंत्री पद का त्याग किया है। लेकिन, जनता यह सच नहीं समझ रही। अनंत सिंह (Anant Singh) ने राजद पर भी निशाना साधा है। कहा कि वह पार्टी ही नहीं है। एक आदमी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इस बार उनके वोट बैंक ने अपना मत बर्बाद नहीं किया। सारा वोट दूसरी ओर शिफ्ट हो गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की...

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव और परीक्षा नियंत्रक कल कोर्ट में आकर बताएं ये कैसे हुआ?

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव...

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

Direct flight from Delhi to Daman: दिल्ली से दमन को मिली सीधी हवाई उड़ान, IGI बना देश का सबसे बड़ा विमानन केंद्र

Direct flight from Delhi to Daman: दिल्ली से दमन को मिली सीधी...

तृषा पर कथित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए उदयनिधि स्टालिन को, हाईकोर्ट से मिली रिहाई

तृषा पर कथित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए उदयनिधि स्टालिन को, हाईकोर्ट...

NEET-UG 2026 OMR Sheets में कथित गड़बड़ी को लेकर छह अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, काउंसिलिंग से पहले सुनवाई की मांग

NEET-UG 2026 OMR Sheets में कथित गड़बड़ी को लेकर छह अभ्यर्थी पहुंचे...