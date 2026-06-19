  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इकरा हसन से मुलाकात के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा में पुनीता सिंह ने 11 दिवसीय साइकिल यात्रा का किया ऐलान

इकरा हसन से मुलाकात के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा में पुनीता सिंह ने 11 दिवसीय साइकिल यात्रा का किया ऐलान

समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव एवं सदर विधानसभा गाजीपुर की प्रभारी पुनीता सिंह (खुशबू) की कैराना सांसद इकरा हसन से हुई मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव एवं सदर विधानसभा गाजीपुर की प्रभारी पुनीता सिंह (खुशबू) की कैराना सांसद इकरा हसन से हुई मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। कैराना स्थित सांसद आवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों महिला नेताओं के बीच संगठनात्मक मजबूती, महिला नेतृत्व, सामाजिक न्याय, युवाओं की भागीदारी और प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

पढ़ें :- मोदी सरकार ने शिक्षा को प्रोडक्ट में कर दिया तब्दील, देश में बड़े-बड़े पदों पर बैठाए जा रहे हैं अयोग्य लोग: कन्हैया कुमार

इस अवसर पर पुनीता सिंह ने अपने तीन वर्षों के सामाजिक, राजनीतिक एवं जनसरोकार से जुड़े कार्यों की उपलब्धियों को संकलित एक स्मारिका सांसद इकरा हसन को भेंट की। सांसद ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए जनसंपर्क और जनसंघर्ष आधारित राजनीति को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया।

मुलाकात के दौरान पुनीता सिंह ने जानकारी दी कि महान क्रांतिकारी एवं आजादी के अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर 23 जुलाई से 11 दिवसीय “समाजवादी सद्भाव साइकिल यात्रा” निकाली जाएगी। यह यात्रा सदर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 375 गांवों तक पहुंचेगी और सामाजिक न्याय, भाईचारा, संविधान की रक्षा तथा जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच संवाद स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों को जोड़ते हुए समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाएगा।

सांसद इकरा हसन ने यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर संवाद और संघर्ष की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य मानकर अभी से जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाएं।

पढ़ें :- UP News : बच्ची का टूटा था दाया हाथ, चढ़ा दिया प्लास्टर बाएं हाथ में, भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल

राजनीतिक पर्यवेक्षकों की मानें तो दो युवा महिला नेताओं की यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट भर नहीं, बल्कि संगठनात्मक सक्रियता और जनाधार विस्तार के संकेत के रूप में भी देखी जा रही है। वहीं 23 जुलाई से प्रस्तावित साइकिल यात्रा को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं में उत्साह और तैयारियों का माहौल तेज हो गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इकरा हसन से मुलाकात के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा में पुनीता सिंह ने 11 दिवसीय साइकिल यात्रा का किया ऐलान

इकरा हसन से मुलाकात के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा में पुनीता सिंह...

संजय सिंह, बोले-​अयोध्या से नागपुर तक बनाया जाए 'टोल-फ्री माल लूट एक्सप्रेस-वे', हम SIT के सामने खोलेंगे चंदा चोरी की पोल

संजय सिंह, बोले-​अयोध्या से नागपुर तक बनाया जाए 'टोल-फ्री माल लूट एक्सप्रेस-वे',...

सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई: कुशीनगर के खान अधिकारी सस्पेंड, दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर हुई कार्रवाई

सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई: कुशीनगर के खान अधिकारी सस्पेंड, दायित्वों का...

मोदी सरकार के 12 वर्ष और चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी के तीन वर्ष के कार्यकाल पर हुआ समारोह

मोदी सरकार के 12 वर्ष और चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी के तीन...

अखिलेश की पार्टी में टूट का दावाकर खुद घिरे राजभर, उलटे पत्रकार ने दागा सवाल आपके कितने विधायक घूम रहे हैं सपा का झंडा लगाकर?

अखिलेश की पार्टी में टूट का दावाकर खुद घिरे राजभर, उलटे पत्रकार...

MAHARAJGANJ:राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया

MAHARAJGANJ:राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया