डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नए नेता, तीन जून को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली। बंगलूरू के विधान सौधा में कांग्रेस विधायक दल शनिवार को बैठक संपन्न हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहला प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि नए सीएलपी नेता का फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। इस प्रस्ताव का समर्थन डॉ. जी. परमेश्वर ने किया। बैठक में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक दल ने सिद्धारमैया की सेवाओं की भी सराहना की। पार्टी और कर्नाटक की जनता के लिए उनके विशेष योगदान को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया।

शिवकुमार के ज्योतिषी ने क्या बताया?

कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के ज्योतिषी आराध्य ने दावा किया है कि उन्होंने शिवकुमार को 3 जून को शाम 5:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की सलाह दी है।