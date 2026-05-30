  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नए नेता, तीन जून को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नए नेता, तीन जून को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बंगलूरू के विधान सौधा में कांग्रेस विधायक दल शनिवार को बैठक संपन्न हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहला प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि नए सीएलपी नेता का फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। इस प्रस्ताव का समर्थन डॉ. जी. परमेश्वर ने किया।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बंगलूरू के विधान सौधा में कांग्रेस विधायक दल शनिवार को बैठक संपन्न हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहला प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि नए सीएलपी नेता का फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। इस प्रस्ताव का समर्थन डॉ. जी. परमेश्वर ने किया। बैठक में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक दल ने सिद्धारमैया की सेवाओं की भी सराहना की। पार्टी और कर्नाटक की जनता के लिए उनके विशेष योगदान को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया।

पढ़ें :- Karnataka Politics: कुछ देर में मुख्यंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार बनेंगे उत्तराधिकारी

शिवकुमार के ज्योतिषी ने क्या बताया?

कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के ज्योतिषी आराध्य ने दावा किया है कि उन्होंने शिवकुमार को 3 जून को शाम 5:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की सलाह दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने ताज का किया दीदार, तो खुशी से आंखें चमक उठीं और उनके मुंह से निकाला वाह ताज, अमेजिंग...

राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने ताज का किया दीदार, तो...

Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार के बाद WFI अध्यक्ष को किया ये इशारा

Video : विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूटा, हार...

डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नए नेता, तीन जून को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नए नेता, तीन जून...

Video-पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट,अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, बोले-ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं

Video-पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट,अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, बोले-ऐसे हमलों...

राहुल गांधी का सीधा अटैक, बोले- मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, दावे 'विश्वगुरु' के मगर देश में नहीं करवा सकते ईमानदारी एक भी परीक्षा

राहुल गांधी का सीधा अटैक, बोले- मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था...

NRHM Scam : पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और दो सेवानिवृत्त सीएमओ समेत छह के खिलाफ FIR , बिना काम किए हड़पे करोड़ों रूपये

NRHM Scam : पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और दो सेवानिवृत्त सीएमओ समेत...