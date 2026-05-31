Video-बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने चुनाव जीतने का बताया ‘सीक्रेट’ प्लान, बोले-चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं

लखनऊ। यूपी की राजनीति में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश (BJP MLA Shyam Prakash) के चुनाव जीतने के ‘सीक्रेट’ प्लान के खुलासे से एक नया सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि हरदोई जिले के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश (BJP MLA Shyam Prakash) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में विधायक महोदय चुनाव जीतने का एक ऐसा ‘सीक्रेट’ बताते नजर आ रहे हैं, जिसने खुद उनकी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक का साफ कहना है कि चुनाव विकास कार्यों के दम पर नहीं, बल्कि राजनीतिक तिकड़मों से जीते जाते हैं।

क्या है पूरा मामला और विधायक ने ऐसा क्यों कहा?

यह पूरा मामला हरदोई जिले (Hardoi District) के टड़ियावां ब्लॉक (Tadiyawan Block) का है। वहां ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ने की खुशी में एक सम्मान समारोह रखा गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश (BJP MLA Shyam Prakash) ने मंच से प्रधानों के सामने एक टिप्पणी कर दी। विधायक श्याम प्रकाश ( MLA Shyam Prakash) ने कहा कि हम तो बहुत विकास काम करवाकर देख चुके हैं। जिन गांवों में हमने पक्की सड़कें बनवाई, जब चुनाव के बाद वहां के वोटिंग बॉक्स खुले, तो उनमें हमारे लिए वोट ही नहीं निकले। इसलिए यह सच है कि चुनाव सिर्फ विकास के भरोसे नहीं, बल्कि राजनीतिक तिकड़म और सही रणनीति से ही जीते जाते हैं।

विधायक ने प्रधानों को भी दिया ‘साम, दाम, दंड, भेद’ का मंत्र

विधायक जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों को जीत का अनोखा मंत्र भी दे डाला। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दो। चुनाव जीतने के लिए चाहे जो भी तिकड़म लगानी पड़े,साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लेना, लेकिन हर हाल में अगला चुनाव जीतना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानों से कहा कि वे सरकार के साथ तालमेल बनाकर रखें ताकि विकास के काम के साथ सरकार का भरोसा भी बना रहे।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे बीजेपी (BJP) की असली चुनावी रणनीति बताकर घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी के लिए अपने ही विधायक के इस बयान पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है।