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Surya Chauhan Murder Case : सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पिता ही उकसाया था, यह कहकर चाकू दी थी कि ‘इसकी कहानी खत्म कर दे’

यूपी के गाजियाबाद जिले में हुए सूर्यप्रताप उर्फ सूर्या चौहान हत्याकांड मामले (Surya Chauhan Murder Case) में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी असद का पिता नवाब भी इस साजिश में शामिल है। अन्य के नाम फरहान और आतिफ हैं।

By santosh singh 
Updated Date

गाजियाबाद । यूपी के गाजियाबाद जिले में हुए सूर्यप्रताप उर्फ सूर्या चौहान हत्याकांड मामले (Surya Chauhan Murder Case) में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी असद का पिता नवाब भी इस साजिश में शामिल है। अन्य के नाम फरहान और आतिफ हैं। इस कांड में वुलिय जांच में नया खुलासा हुआ है, हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को उसके पिता नवाब ने ही उकसाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान ने असद को चाकू दी थी, जबकि पिता नवाब ने ‘इसकी कहानी खत्म कर दे’ कहकर उकसाया था।

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28 मई को सूर्या चौहान और मुख्य आरोपी असद के बीच बाइक चलाने को लेकर हुआ था विवाद 

पुलिस जांच में सामने आया है कि 28 मई को दोपहर करीब तीन बजे सूर्या चौहान और मुख्य आरोपी असद के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। पूछताछ में आरोपी फरहान ने पुलिस को बताया, विवाद के बाद असद ने अपने पिता नवाब और दोस्तों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद सभी ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, उसी दिन करीब साढ़े तीन बजे नवनीत विहार की गली नंबर-4 में सूर्या को घेर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वारदात के दौरान फरहान ने असद को चाकू उपलब्ध कराई थी। वहीं असद के पिता नवाब ने उसे कथित तौर पर “इसकी कहानी खत्म कर दे” कहकर उकसाया। इसके बाद असद ने सूर्या के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए।

सूर्या के घर के बाहर RAF की तैनाती

खोड़ा में सूर्या चौहान के हत्यारोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं एहतियात के तौर पर सूर्या के घर के बाहर आर आर एफ की तैनाती कर दी गई है। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर की गई तैनाती।

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असद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां हुई खुश

सूर्या की मां ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। धोखे से बुलाकर 5 से 6 लोगों ने उनके बेटे की हत्या की। मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। असद के एनकाउंटर को लेकर सूर्या की मां ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। मां ने बताया कि परिवार में कोई नहीं है। अब बेटा था उम्मीद, ये भी चला गया। बड़ा बेटा मेंटली डिस्टर्ब है।

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