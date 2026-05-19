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Lava Shark 2 5G : भारत में जल्द आ रहा है लावा का Shark 2 5G ,  जानें बजट सेगमेंट में फीचर्स

लावा शार्क 2 5Gजल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी अपने इस बजट सेगमेंट फोन को शार्क पोर्टफोलियो में शामिल करने जा रही है और इसे खासतौर पर बजट 5G सेगमेंट के लिए तैयार किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Lava Shark 2 5G :  लावा शार्क 2 5Gजल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी अपने इस बजट सेगमेंट फोन को शार्क पोर्टफोलियो में शामिल करने जा रही है और इसे खासतौर पर बजट 5G सेगमेंट के लिए तैयार किया गया है। खबरों के मुताबिक यह स्मार्टफोन मई 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

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बड़ी बैटरी
कंपनी का कहना है कि यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अभी सुविधा फोन या पुराने 4G smartphone इस्तेमाल कर रहे हैं और अब सस्ती कीमत में 5G device लेना चाहते हैं। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में ऐसे फीचर्स देने पर फोकस किया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को बेहतर बना सकें। इसमें स्मूद डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और मजबूत डिजाइन जैसी खूबियां देखने को मिलेंगी।

डिस्प्ले
Lava Shark 2 5G में 6.75-inch का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120Hz refresh rate दिया जाएगा। आमतौर पर बजट स्मार्टफोन्स में 60Hz या 90Hz display देखने को मिलता है, लेकिन 120Hz refresh rate इस फोन को ज्यादा स्मूद एक्सपीरिएंस देने में मदद करेगा।

बैटरी बैकअप
कंपनी ने दावा किया है कि Lava Shark 2 5G लंबे battery backup के साथ आएगा। Lava के अनुसार यह स्मार्टफोन लगभग 815 मिनट तक YouTube प्लेबैक दे सकता है। यानी यूजर्स करीब 13 घंटे 35 मिनट तक लगातार वीडियो देख सकते हैं।

माना जा रहा है कि यह फोन 15 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है। Lava अपने smartphones का निर्माण भारत में ही करता है। कंपनी की नोएडा सुविधा में डिवाइस बनाए जाते हैं।

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