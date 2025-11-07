राम चरण की आने वाली फिल्म पेड्डी का पहला गाना रिलीज, चिकिरी-चिकरी गाने में एआर रहमान ने दी है आवाज

मुंबई। राम चरण और जान्हवी कपूर अभिनीत फिल्म पेड्डी का पहला गाना आखिरकार रिलीज़ हो गया, जिसने फिल्म को लेकर बढ़ती चर्चा को और बढ़ा दिया है। चिकिरी चिकिरी शीर्षक वाला यह गाना शुक्रवार को रिलीज़ किया गया। एक दिन पहले ही राम चरण ने एक पोस्टर और एक टीज़र वीडियो जारी किया था। एआर रहमान के जादुई संगीत और राम चरण के सहज नृत्य के साथ, यह गाना पहले ही प्रशंसकों के दिलों में उतर चुका है और कई लोग इस मधुर ट्रैक की तारीफ़ कर रहे हैं। इसके अलावा, शानदार दृश्य गाने को और भी निखार देते हैं, जो पेड्डी की झलक पेश करते हैं।

इस फिल्म में राम चरण ने लंबे बालों, डांस मूव्स और दाढ़ी वाले लुक के साथ हमेशा की तरह स्टाइलिश दिख रहे है। राम ने पहले ही प्रशंसकों को अपने पैर थिरकाने वाले नंबर से जोड़ लिया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित पेड्डी को एक देहाती भावनात्मक ड्रामा माना जा रहा है, जो राम चरण की अब तक की सबसे गहन भूमिकाओं में से एक है। अपनी घोषणा के बाद से ही फिल्म ने अपने पैमाने, कलाकारों और रहमान की संगीत भागीदारी के कारण पहले से ही मजबूत प्रत्याशा पैदा कर दी है। इससे पहले, जान्हवी कपूर के पहले पोस्टर का अनावरण किया गया था, जिसमें उन्हें अचियम्मा के रूप में पेश किया गया था। पहले पोस्टर में जान्हवी का क्लोज-अप प्रोफाइल दिखाया गया है, जिसमें अभिनेत्री ने एक साधारण साड़ी पहनी है। इसके बाद दूसरे पोस्टर में अचियम्मा को एक जीप के ऊपर खड़े होकर भीड़ का अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। पोस्टर जो एक सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, चरित्र के आत्मविश्वास और निडर व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। अचियम्मा जान्हवी ने पोस्टर के साथ लिखा। इस साल की शुरुआत में, राम नवमी पर पेड्डी फर्स्ट शॉट नामक एक टीज़र जारी किया गया था। इसमें राम चरण को एक कठोर अवतार में दिखाया गया था, जो धूल भरे खेत में चल रहा था, बीड़ी जला रहा था और यह पंक्ति बोल रहा था: “मेरे पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है, और मैं इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहता हूं। राम और जान्हवी के अलावा पेड्डी में शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी हैं। वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित यह फिल्म 27 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है।