कपूर खानदान की लाडली के स्वैग पर दिल हारे फैंस, बिकिनी टॉप संग पहनी अनबटन जींस में दिया पोज

बॉलीवुड के निर्देशक बोनी कपूर (Bollywood director Boney Kapoor) की बेटी और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की छोटी बहन खुशी कपूर (Khushi Kapoor) अपने ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस से फैंस को क्रेजी कर देती हैं। खुशी का हर लुक एक से बढ़कर एक होता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई । बॉलीवुड के निर्देशक बोनी कपूर (Bollywood director Boney Kapoor) की बेटी और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की छोटी बहन खुशी कपूर (Khushi Kapoor) अपने ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस से फैंस को क्रेजी कर देती हैं। खुशी का हर लुक एक से बढ़कर एक होता है। 25 साल की खुशी कपूर (Khushi Kapoor) ने अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रेड एंड व्हाइट बिकिनी में अपनी कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें भी तेज हो गई हैं।

खुशी कपूर ने बिकिनी टॉप के साथ जैकेट भी कैरी की है, जिसे उन्होंने फ्रंट से ओपन ही रखा है। बिकिनी संग एक्ट्रेस ने जींस को भी अनबटन करके स्टाइल किया है।

खुशी कपूर के इस अनोखे स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने इस लुक को स्मोकी आई मेकअप, ग्लॉसी लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया। ओपन हेयर में वो डीवा लग रही हैं। खुशी ने कभी बैठकर, कभी लेटकर तो कभी खड़े होकर कई अलग अंदाज में पोज दिए। उनका हर एक पोज बेहद किलर है। एक्ट्रेस के ग्रेस और स्वैग से नजरें हटाना भी मुश्किल है।

खुशी ने फोटोज के कैप्शन में लिखा- हैप्पी संडे। उनकी ये ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जाह्नवी कपूर ने भी बहन की तस्वीरों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा- नाइस कैजुअल कैप्शन। शनाया कपूर ने भी खुशी पर प्यार लुटाया है।

फैंस भी खुशी पर दिल हार बैठे हैं। एक्ट्रेस के पोस्ट का कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा हुआ है। एक यूजर ने लिखा- आपसे प्यार हो गया है। दूसरे ने लिखा- सुपर हॉट। कोई हार्ट इमोजी बना रहा है, तो कोई फायर इमोजी बनाकर रिएक्शन दे रहा है।

खुशी कपूर की बात करें तो वो बॉलीवुड में अपने कदम जमाने में लगी हैं। खुशी ने ‘द आर्चीज’ से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद वो ‘लवयापा’, ‘नादानियां’ में नजर आईं।

