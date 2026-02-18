T20 world cup 2026: नीली टी-शर्ट वाली ‘मिस्ट्री गर्ल’ अब देसी अवतार में ढाया कहर, आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है?

भारत और अमेरिका के बीच हुए मैच से एक लड़की जो नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने हुई थी, उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। कुछ लोगों ने उसे एआई मॉडल कहा तो कुछ लोगों ने एडिटिंग कहा। फोटो वायरल होने के तुरंत बाद उसके फॉलोवर्स रातों रात बढ़ गए और आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है।
ICC T20 World Cup : भारत और अमेरिका के बीच हुए मैच से एक लड़की जो नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने हुई थी, उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। कुछ लोगों ने उसे एआई मॉडल कहा तो कुछ लोगों ने एडिटिंग कहा। फोटो वायरल होने के तुरंत बाद उसके फॉलोवर्स रातों रात बढ़ गए और आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है?
View this post on Instagram
हमने जब सोशल मीडिया छाना तो वहां पर एक प्रोफाइल मिली जिसका नाम है, आइरा रावत (Aira Rawat)। आइरा ने स्टेडियम में ली गईं फोटोज, सेल्फी के साथ-साथ कई फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई हैं। उनका यह अकाउंट January 2024 में क्रिएट गया था और अभी उनके करीब 3.86 लाख फॉलोवर्स हैं।
आइरा खुद को डिजिटल क्रिएटर कहती हैं और उनके बायो में ‘Fashion dreamer | 💃 Style & soul’ लिखा हुआ है। अब ये प्रोफाइल एआई है या रियल लेकिन इस अकाउंट पर शेयर की गईं ट्रेडिशनल आउटफिट्स वाली फोटो काफी पसंद की जा रही हैं। तो आइए उनके कुछ ट्रेडिशनल लुक्स भी देख लीजिए जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं।
View this post on Instagram
पढ़ें :- टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से बाहर हुए ईशान, कंधे का चोट बना कारण, इस खिलाड़ी को मिली टीम में इंट्री
पिंक फ्लोरल साड़ी
आइरा ने इस फोटो में लाइट पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी है जो उन्हें काफी फ्रेश लुक दे रही है। इसके साथ उन्होंने हैवी झुमके पहने हैं और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ है। स्माइल, सिंपल मेकअप ने उनका चॉर्म को और बढ़ाया है।
View this post on Instagram
पढ़ें :- 'मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया...' नासिर हुसैन ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर
एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता
आइरा ने इस लुक के लिए मस्टर्ड येलो कुर्ता चुना है जिस पर व्हाइट धागे की कढ़ाई हो रखी है और उन्हें काफी अच्छा लुक मिला है। ड्रेस के साथ उनकी छोटी बिंदी ने मेहफिल लूट ली है। उनका गोल्डन नेकलेस उन्हें काफी न्यूट्रिशन और ग्रेसफुल दिखा रहा है।
View this post on Instagram
ब्लू-येलो वेवी टॉप
आइरा ने कैजुअल लुक में ने स्लीवलेस प्रिंटेड टॉप पहना है। हाथों में मेंहदी लगी हुई है और बालों में ढीला जूड़ा बनाया हुआ है। उनका यह लुक काफी यूथफुल और वाइब्रेंट लग रहा है।
View this post on Instagram
शिफॉन साड़ी
आइरा पेस्टल पिंक साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के कॉम्बिनेशन में काफी क्लासी लग रही हैं। उनकी मैचिंग चूड़ियां और मिनिमल एक्सेसरीज ने उनके ओवरऑल लुक को बैलेंस किया है।
View this post on Instagram