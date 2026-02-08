IND vs PAK Match Row : आईसीसी आज शाम PCB और BCB के साथ करेगा अहम बैठक, भारत-पाक मैच का हल निकलने की उम्मीद

IND vs PAK Match Row : आईसीसी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले हाई-प्रोफाइल और फायदेमंद भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच को करवाने की कोशिश में लगा है। जिसको लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस बीच, रविवार शाम (8 फरवरी) को आईसीसी और पीसीबी के बीच एक अहम बैठक होने वाली है।

दरअसल, बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह भारत के खिलाफ ग्रुप A के मैच में मैदान पर नहीं उतरेगा। इस फैसले ने हितधारकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। रेव स्पोर्ट्स के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि आज शाम भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच मीटिंग हो सकती है, जिसमें किसी समय बीसीबी भी शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि जय शाह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ICC के CEO संजोग गुप्ता और मैनेजर वसीम खान के शामिल होने की संभावना है।

इससे पहले द टेलीग्राफ ऑनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पीसीबी ने चल रही बैकचैनल बातचीत के दौरान आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं ताकि यह पक्का हो सके कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्लान के मुताबिक हो। हालांकि अभी भी बात फंसी हुई है, लेकिन पब्लिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद बढ़ी है।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक सोर्स के हवाले से कहा, “रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा, पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ बातचीत करने के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू हो सकें, लेकिन इसे फिर से शुरू करना मुश्किल होगा क्योंकि पूरी सीरीज़ न खेलना सरकार का फैसला है, और बीसीसीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है।”