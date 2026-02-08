  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK Match Row : आईसीसी आज शाम PCB और BCB के साथ करेगा अहम बैठक, भारत-पाक मैच का हल निकलने की उम्मीद

IND vs PAK Match Row : आईसीसी आज शाम PCB और BCB के साथ करेगा अहम बैठक, भारत-पाक मैच का हल निकलने की उम्मीद

IND vs PAK Match Row : आईसीसी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले हाई-प्रोफाइल और फायदेमंद भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच को करवाने की कोशिश में लगा है। जिसको लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस बीच, रविवार शाम (8 फरवरी) को आईसीसी और पीसीबी के बीच एक अहम बैठक होने वाली है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK Match Row : आईसीसी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले हाई-प्रोफाइल और फायदेमंद भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच को करवाने की कोशिश में लगा है। जिसको लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस बीच, रविवार शाम (8 फरवरी) को आईसीसी और पीसीबी के बीच एक अहम बैठक होने वाली है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : भारत का विजयी आगाज, सूर्या के तूफान, अक्षर की फिरकी और सिराज की रफ्तार... यूएसए को 29 रन से हराया

दरअसल, बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह भारत के खिलाफ ग्रुप A के मैच में मैदान पर नहीं उतरेगा। इस फैसले ने हितधारकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। रेव स्पोर्ट्स के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि आज शाम भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच मीटिंग हो सकती है, जिसमें किसी समय बीसीबी भी शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि जय शाह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ICC के CEO संजोग गुप्ता और मैनेजर वसीम खान के शामिल होने की संभावना है।

इससे पहले द टेलीग्राफ ऑनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पीसीबी ने चल रही बैकचैनल बातचीत के दौरान आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं ताकि यह पक्का हो सके कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्लान के मुताबिक हो। हालांकि अभी भी बात फंसी हुई है, लेकिन पब्लिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद बढ़ी है।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक सोर्स के हवाले से कहा, “रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा, पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ बातचीत करने के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू हो सकें, लेकिन इसे फिर से शुरू करना मुश्किल होगा क्योंकि पूरी सीरीज़ न खेलना सरकार का फैसला है, और बीसीसीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है।”

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : अमेरिका ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, सिराज को मिला मौका
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'अगर बड़ी टीम के सामने ऐसा खेले तो मुश्किल में पड़ जाएंगे...' सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी चेतावनी

'अगर बड़ी टीम के सामने ऐसा खेले तो मुश्किल में पड़ जाएंगे...'...

IND vs PAK Match Row : आईसीसी आज शाम PCB और BCB के साथ करेगा अहम बैठक, भारत-पाक मैच का हल निकलने की उम्मीद

IND vs PAK Match Row : आईसीसी आज शाम PCB और BCB...

T20 World Cup 2026 : भारत का विजयी आगाज, सूर्या के तूफान, अक्षर की फिरकी और सिराज की रफ्तार... यूएसए को 29 रन से हराया

T20 World Cup 2026 : भारत का विजयी आगाज, सूर्या के तूफान,...

T20 World Cup 2026 : अमेरिका ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, सिराज को मिला मौका

T20 World Cup 2026 : अमेरिका ने जीता टॉस, भारत को दिया...

PCB प्रमुख पीएम शहबाज शरीफ से करेंगे बात! भारत-पाक मैच खेले जाने की बढ़े आसार

PCB प्रमुख पीएम शहबाज शरीफ से करेंगे बात! भारत-पाक मैच खेले जाने...

BCCI Central Contract 2025-26 : रोहित-कोहली से छिन सकता है ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट, इस कटैगरी में होंगे डिमोट

BCCI Central Contract 2025-26 : रोहित-कोहली से छिन सकता है ए ग्रेड...