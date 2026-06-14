  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 : भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

T20 World Cup 2026 : भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय टीम महिला टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) में आज अपने अभियान का आगाज कर रही है। पहला मुकाबला पाकिस्तान से बर्मिंघम में हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय टीम महिला टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) में आज अपने अभियान का आगाज कर रही है। पहला मुकाबला पाकिस्तान से बर्मिंघम में हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर (Captain Harmanpreet Kaur) ने बताया कि भारती फुलमाली आज खेल रही हैं। टीम इंडिया इस मैच में तीन स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही है।

पढ़ें :- CSK का कप्तान बनने के डिमांड पर संजू ने तोड़ी चुप्पी

पिछले साल वनडे विश्व कप जीतने वाली हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुआई में भारत की नजरें लगातार दूसरे आईसीसी खिताब पर लगी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड भी बेहतरीन रहा है और टीम अगर इस लय को बरकरार रखती है तो उसे फायदा होगा। भारत अगर पहला मैच जीतती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा। भारतीय टीम कठिन ग्रुप में है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी शामिल हैं। भारत के लिए राहत की बात यह है कि जिस टीम ने पिछले साल वनडे विश्व कप जीता था, उस टीम की ज्यादातर खिलाड़ी टी20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा हैं।

पढ़ें :- India’s Squad for Women’s T20 WC 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिये भारतीय टीम का ऐलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिला मौका

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup 2026 : भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

T20 World Cup 2026 : भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ...

IND vs PAK Women' T20 WC Live: आज भारत और पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK Women' T20 WC Live: आज भारत और पाकिस्तान की...

IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे शुरू होने में देरी

IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया...

IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा पहले वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और...

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं...

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे ईशान किशन, जानिए पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे...