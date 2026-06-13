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IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा पहले वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 1st ODI Live : आज से भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना है। जिसको लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के बिना शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इस मैच में उतरने वाली है। आइये जानते हैं कि  भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे- 

By Abhimanyu 
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IND vs AFG 1st ODI Live : आज से भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना है। जिसको लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के बिना शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इस मैच में उतरने वाली है। आइये जानते हैं कि  भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

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IND vs AFG : भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच आज शनिवार, 13 जून 2026 को खेला जाएगा।

IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा।

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IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, और टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले होगा।

IND vs AFG : भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहले वनडे मैच का प्रसारण कहां देखें?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

IND vs AFG : भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

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भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

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