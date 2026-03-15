एक्ट्रेस जरीन खान का छलका दर्द, बोलीं-प्रोड्यूसर उनसे किसिंग सीन और टॉपलेस सीन्स की करता रहा डिमांड

मुंबई। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ ‘वीर’ से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली जरीन खान की तुलना कटरीना कैफ से की जाती थी। हालांकि, जरीन का करियर कटरीना जैसा सफल नहीं रहा। जबकि ‘हाउसफुल 2’ और ‘हेट स्टोरी 3’ जैसी कमर्शियल फिल्मों का भी हिस्सा रहीं, लेकिन 2017 में आई ‘अक्सर 2’ बाद में विवादों में घिर गई। जरीन का दावा है कि उन्हें अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में आमंत्रित तक नहीं किया गया था।

हाल ही में मैमोथ मीडिया एशिया पॉडकास्ट पर पूजा भट्ट के साथ बातचीत के दौरान जरीन खान ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ‘हेट स्टोरी 3’ के बाद के दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ‘हेट स्टोरी’ करने के बाद बहुत से लोग खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे नीची नजरों से देखने लगे।

वे कहते थे, ‘क्योंकि वह अभिनय नहीं कर सकती, इसलिए उसने कपड़े उतारने का फैसला किया।’ जरीन ने अनंत महादेवन के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि मेकर्स ने शुरू में इस प्रोजेक्ट को एक स्टाइलिश नॉयर फिल्म के रूप में पेश किया था। उन्हें आश्वासन दिया था कि इसमें ‘हेट स्टोरी 3’ की तरह बोल्ड सीन नहीं होंगे। उन्होंने बड़ी ही सधी हुई अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट सुनाई और कहा कि हम कोई नफरत की कहानी नहीं बना रहे हैं। हम एक जॉनर नॉयर बना रहे हैं।’ मैंने सोचा, ठीक है। लेकिन सेट पर पहुंचते ही, हर दूसरा सीन या तो किस के साथ खत्म होता था या अचानक मुझे ब्रा या इसी तरह की कोई चीज पहनने को कहा जाता था।मेकर्स जानबूझकर हर दूसरे सीन में किस या इंटिमेसी सीन करने को कहने लगे