  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Breaking News : AKTU में BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क की परीक्षा निरस्त, 5 जून को दोबारा होगी

Breaking News : AKTU में BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क की परीक्षा निरस्त, 5 जून को दोबारा होगी

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) लखनऊ में एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। 21 मई को हुई BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क परीक्षा को विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिया है। यह पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ । डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) लखनऊ में एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। 21 मई को हुई BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क परीक्षा को विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिया है। यह पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद AKTU ने बड़ा फैसला लेते हुए अब यह परीक्षा 5 जून को दोबारा कराने का ऐलान किया है।

पढ़ें :- Breaking News : यूपी में पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. दीपक नगरिया (University Controller of Examinations, Prof. Deepak Nagariya) के मुताबिक जांच में नोएडा के एक परीक्षा केंद्र की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कॉलेज के क्रेडेंशियल लीक हुए और उसी आईडी-पासवर्ड से पेपर डाउनलोड कर प्रसारित किया गया। फिलहाल जांच जारी है। कमेटी अभिलेखों और डिजिटल डेटा की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पिछली सरकारों के पापों का गड्ढा भरने और भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने में लगा समय : सीएम योगी

पिछली सरकारों के पापों का गड्ढा भरने और भ्रष्टाचार के कूड़े को...

बड़ा मंगलवार पर राधे-राधे ग्रुप का शरबत वितरण,श्रद्धालुओं ने सराहा सेवा

बड़ा मंगलवार पर राधे-राधे ग्रुप का शरबत वितरण,श्रद्धालुओं ने सराहा सेवा

Breaking News : AKTU में BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क की परीक्षा निरस्त, 5 जून को दोबारा होगी

Breaking News : AKTU में BTech कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर...

ऊर्जा संकट के इस दौर में हमारा दायित्व है हम किसी के बहकावे में न आएं और अफवाहों से बचें: सीएम योगी

ऊर्जा संकट के इस दौर में हमारा दायित्व है हम किसी के...

NEET के बाद SSC GD का पेपर लीक, आप बोली- हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा वाली भाजपा ने युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला

NEET के बाद SSC GD का पेपर लीक, आप बोली- हर साल...

मोदी सरकार के 12 साल हुए पूरे: सीएम योगी बोले-इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना

मोदी सरकार के 12 साल हुए पूरे: सीएम योगी बोले-इन वर्षों में...