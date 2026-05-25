अभिनेत्री हेमा मालिनी दिवंगत अभिनेता और पति धर्मेंद्र के पद्म विभूषण पुरस्कार लेंगी,बोलीं-पूरा परिवार के लिए है एक बड़ा पल

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कार का देश की राजधानी दिल्ली में वितरण किया जाएगा। सोमवार को इस दौरान हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर रहे धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। धर्मेंद्र के स्थान पर उनके इस अवॉर्ड को एक्टर की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को दिया जाएगा।

इस मामले की जानकारी खुद हेमा ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान दी है और बताया है कि सनी देओल और बॉबी देओल की बजाय वह इस पुरस्कार को परिवार की तरफ से हासिल करेंगी। आइए जानते हैं कि हेमा ने और क्या-क्या कहा है? हिंदी सिनेमा में 6 दशकों तक बतौर दिग्गज अभिनेता अपनी धाक जमाने और शानदार फिल्मों के जरिए योगदान देने को लेकर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा 25 मई को पद्म पुरस्कार के विजेताओं का एलान किया गया था, जिसमें धर्मेंद्र का नाम भी शामिल था।

So so proud that the govt has recognised Dharam ji’s immense contribution to the film industry by bestowing on him the prestigious Padma Vibhushan award🙏 pic.twitter.com/5zJnA53MT0 — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 25, 2026

धर्मेंद्र के स्थान पर उनके पद्म विभूषण पुरस्कार को हासिल करने को लेकर हेमा मालिनी ने कहा कि यह मेरे लिए एक भावुक पल है। अहाना मेरे साथ है। ईशा भी आना चाहती थी, लेकिन नहीं आ पाई। पूरा परिवार खुश है। सनी, बॉबी सभी को इस बारे में पता है और यह हम सभी के लिए एक बड़ा पल है। इस तरह से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के पद्म अवॉर्ड को रिसीव करने को लेकर खुलकर बात की है। अभिनेत्री के इस बयान ये साफ हो गया है कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल इस खास कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

इन सेलेब्स को भी मिलेगा सम्मान

सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि आर माधवन, ममूटी और सिंगर अल्का याग्निक जैसे सिनेमाई हस्तियों को आज दिल्ली में पद्म पुरस्कार की अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा।