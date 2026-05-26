बड़ा मंगलवार पर राधे-राधे ग्रुप का शरबत वितरण, श्रद्धालुओं ने सराहा सेवा

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: बड़ा मंगलवार के अवसर पर राधे-राधे ग्रुप द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर के मुख्य मार्गों पर रोडवेज के सामने शरबत एवं पेयजल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच श्रद्धालुओं व राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए इस सेवा शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।

ग्रुप के सदस्यों ने राहगीरों, श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को ठंडा शरबत एवं पानी पिलाकर सेवा भाव का परिचय दिया। शिविर स्थल पर लगातार बढ़ती भीड़ के बीच स्वयंसेवक पूर्ण तत्परता के साथ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराते रहे।

सेवा शिविर में प्रमुख रूप से

डॉ. दिलीप कुमार यादव,

डॉ. अरविन्द गुप्ता,

डॉ. शेफाली गुप्ता,

सुरेंद्र शर्मा,

मीरा शर्मा,

सोनू शर्मा,

विजय रौनियार,

मुकेश गुप्ता,

नीतीश श्रीवास्तव,

सुशील सिंघल,

सुदेश त्रिपाठी,

अजय विश्वकर्मा,

दिव्यांशु यादव,

माधव शर्मा,

रीना गुप्ता,

बबीता यादव,

अर्चना शर्मा,

अर्चना श्रीवास्तव,

श्रेयश शर्मा,

अनुराग कौशल,

आंचल शर्मा,

आशीष शर्मा,

चित्रांश कुमार,

निखिल गुप्ता,

रोहित कुमार,

प्रमोद विश्वकर्मा,

आदित्य विस्कर्म,

अमन पोद्दार तथा

छोटू राजभर

का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

ग्रुप सदस्यों ने बताया कि बड़ा मंगलवार पर हर वर्ष यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आगे भी इसी प्रकार जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना करते हुए स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट