  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी क्या खेल पाएंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप? इंटर मियामी ने फिटनेस पर दिया ये बड़ा अपडेट

FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी क्या खेल पाएंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप? इंटर मियामी ने फिटनेस पर दिया ये बड़ा अपडेट

FIFA World Cup : इंटर मियामी (Inter Miami) ने स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Star Footballer Lionel Messi) की बाईं हैमस्ट्रिंग में समस्या की पुष्टि की है, जो विश्व कप चैंपियन अर्जेंटीना के लिए अपने खिताब का बचाव करने का अभियान शुरू करने से पहले बुरी खबर है। मेसी का सोमवार को चिकित्सा परीक्षण किए गए।

By santosh singh 
Updated Date

FIFA World Cup : इंटर मियामी (Inter Miami) ने स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Star Footballer Lionel Messi) की बाईं हैमस्ट्रिंग में समस्या की पुष्टि की है, जो विश्व कप चैंपियन अर्जेंटीना के लिए अपने खिताब का बचाव करने का अभियान शुरू करने से पहले बुरी खबर है। मेसी का सोमवार को चिकित्सा परीक्षण किए गए। यह किस तरह के परीक्षण थे इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यह बताया गया कि उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों में कुछ समस्या है। मेसी इंटर मियामी (Inter Miami)  की तरफ से खेलते हुए रविवार को मैच के बीच से मैदान छोड़कर चले गए थे।

पढ़ें :- US Visa Bond for the FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप तक अमेरिका के वीजा बॉन्ड नियम में बदलाव, जानें नया नियम

इस तरह की परेशानियों में चोट की गंभीरता के आधार पर वापसी की समय सीमा तय की जाती है और मेस्सी के मामले में अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि वह कब तक वापसी करेंगे। इंटर मियामी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि शारीरिक गतिविधियों में उनकी वापसी की समयसीमा उनकी चिकित्सकीय और कार्यात्मक प्रगति पर निर्भर करेगी।

मेसी की इस चोट के कारण अर्जेंटीना की विश्व कप की योजनाओं को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि यह स्टार स्ट्राइकर पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह पूरी तरह फिट होने पर ही विश्व कप में खेलेंगे। हालांकि, मेसी ने आधिकारिक तौर पर यह एलान नहीं किया है कि वह अपने रिकॉर्ड छठे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वह इंटर मियामी (Inter Miami)  टीम के साथी रोड्रिगो डी पॉल के साथ लियोनल स्कालोनी (Lionel Scaloni) की टीम की कप्तानी करेंगे।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाना है। अर्जेंटीना विश्व कप के ग्रुप जे में है, जिसमें उसका सामना 16 जून को कंसास सिटी में अल्जीरिया, 22 जून को अर्लिंग्टन, टेक्सास में ऑस्ट्रिया और 27 जून को अर्लिंग्टन में ही जॉर्डन के खिलाफ होगा।

मेसी पांच विश्व कप में हिस्सा ले चुके हैं और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दो बार गोल्डन बॉल पुरस्कार (Golden Ball Award) जीत चुके हैंं। उन्होंने यह पुरस्कार पहली बार 2014 में और फिर 2022 में जीता था, जब उन्होंने अर्जेंटीना को खिताब दिलाया था। मेसी ने रिकॉर्ड 26 वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिस्सा लिया है और 13 गोल और आठ असिस्ट किए हैं। गोल्डन बॉल का पुरस्कार (Golden Ball Award) 1982 से ही दिया जा रहा है, लेकिन वह इसे दो बार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : फीफा के ये पांच खिलाड़ी जिनके नाम दर्ज है सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड , तैयार हो जाइये फ्री किक देखने के लिए

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी क्या खेल पाएंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप? इंटर मियामी ने फिटनेस पर दिया ये बड़ा अपडेट

FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी क्या...

PBKS के बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर की बहन पुराने वीडियो को लेकर हुईं ट्रोल, बोलीं- 'ऑफिस में फोन करके गाली दे रहे…'

PBKS के बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर की बहन पुराने वीडियो...

RCB या GT, आज किसको मिलेगा फाइनल का टिकट? मैच रद्द हुआ तो इनको होगा फायदा

RCB या GT, आज किसको मिलेगा फाइनल का टिकट? मैच रद्द हुआ...

ऋषभ पंत से छीनी जा सकती है LSG की कप्तानी ?: इशारों-इशारों में टीम डायरेक्टर टॉम मूडी ने दिये संकेत

ऋषभ पंत से छीनी जा सकती है LSG की कप्तानी ?: इशारों-इशारों...

विनेश फोगाट एशियाई खेलों के ट्रायल्स में ले सकती हैं हिस्सा, बदले की भावना से काम कर रहा है WFI : दिल्ली हाई कोर्ट

विनेश फोगाट एशियाई खेलों के ट्रायल्स में ले सकती हैं हिस्सा, बदले...

Video : कोहली ने नहीं, ट्रेविस हेड ने की थी लड़ाई की शुरुआत, अब उकसाने वाला वीडियो आया सामने

Video : कोहली ने नहीं, ट्रेविस हेड ने की थी लड़ाई की...