US Visa Bond for the FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप तक अमेरिका के वीजा बॉन्ड नियम में बदलाव, जानें नया नियम

US Visa Bond for the FIFA World Cup 2026 : फुटबॉल महाकुंभ FIFA World Cup 2026 फैंस के लिए सबसे बड़ा होता है। इस बार FIFA World Cup 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 16 अलग-अलग शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे।

इस बड़े आयोजन को ट्रंप प्रशासन बेहद उत्साहित है। फुटबॉल टुर्नामेंट को लेकर अमेरिका की यात्रा करने वाले दर्शकों को लेकर ट्रंप प्रशासन एक ऐसी शर्त को निलंबित कर रहा है, जिसके तहत कुछ देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों को $15,000 तक की बॉन्ड राशि जमा करनी पड़ती थी; यह छूट उन यात्रियों को मिलेगी जिनके पास FIFA विश्व कप के पक्के टिकट हैं।

विभाग ने पिछले साल उन देशों के लिए यह बॉन्ड शर्त लागू की थी, जिनके बारे में उसका कहना था कि वहाँ के लोग अक्सर अपने वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं और वहाँ सुरक्षा से जुड़ी अन्य समस्याएँ भी हैं। यह कदम रिपब्लिकन प्रशासन की आव्रजन (Immigration ) पर की जा रही व्यापक सख्ती का ही एक हिस्सा था। अमेरिका की यात्रा करने वाले 50 देशों के यात्रियों के लिए यह नया बॉन्ड जमा करना अनिवार्य है, और इनमें से पाँच देशों ने विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई किया है — अल्जीरिया, केप वर्डे, आइवरी कोस्ट, सेनेगल और ट्यूनीशिया।

उन पाँच देशों के नागरिक, जिन्होंने FIFA से टिकट खरीदे हैं, अब वीज़ा बॉन्ड की शर्त से मुक्त हैं। वर्ल्ड कप टीम के खिलाड़ी, कोच और कुछ स्टाफ़ को पहले से ही इस बॉन्ड की शर्त से छूट मिली हुई थी। यह छूट टूर्नामेंट के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देने के प्रशासन के आदेशों का हिस्सा थी।

कांसुलर मामलों की सहायक विदेश मंत्री मोरा नामदार ने कहा “अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा और बेहतरीन FIFA वर्ल्ड कप आयोजित करने को लेकर उत्साहित है। “हम उन योग्य प्रशंसकों के लिए वीज़ा बॉन्ड की शर्त हटा रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के टिकट खरीदे हैं” और FIFA Pass सिस्टम को चुना है, जिसके तहत 15 अप्रैल से वीज़ा अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकेंगे।