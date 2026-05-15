देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पांच दिन पहले करेगा एंट्री, IMD ने बताया कब पहुंचेगा केरलम?

नई दिल्ली : देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने मानसून को लेकर बड़ी बात कही है। आईएमडी (IMD) ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) इस साल 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो मानसून अपने सामान्य समय 1 जून से करीब 5 दिन पहले भारत पहुंच जाएगा। इससे देश के कई हिस्सों में गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

आईएमडी (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal), अंडमान सागर (Andaman Sea) और दक्षिण अरब सागर (South Arabian Sea) में मौसम की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। समुद्र से आने वाली नम हवाएं मजबूत हो रही हैं और कई इलाकों में प्री-मानसून गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हालात और अनुकूल हो सकते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अंडमान-निकोबार क्षेत्र में मानसून की सक्रियता सामान्य से पहले दिखाई देने लगी है। केरल, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार मानसून के जल्दी आने की संभावना जताई जा रही है।

अगर मानसून समय से पहले आता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। खेती की तैयारियां जल्दी शुरू हो सकेंगी और खरीफ फसलों की बुवाई में आसानी होगी। इसके अलावा भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे उत्तर और मध्य भारत के लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि आईएमडी (IMD) ने साफ किया है कि 26 मई फिलहाल संभावित तारीख है। मानसून के आधिकारिक आगमन की घोषणा कई मौसमीय मानकों को देखने के बाद ही की जाएगी। इनमें लगातार बारिश, हवाओं की दिशा, समुद्री नमी और बादलों की स्थिति शामिल होती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में केरल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा मौसमीय परिस्थितियां बनी रहती हैं तो मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है।