  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पांच दिन पहले करेगा एंट्री, IMD ने बताया कब पहुंचेगा केरलम?

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पांच दिन पहले करेगा एंट्री, IMD ने बताया कब पहुंचेगा केरलम?

देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने मानसून को लेकर बड़ी बात कही है। आईएमडी (IMD) ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) इस साल 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली : देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने मानसून को लेकर बड़ी बात कही है। आईएमडी (IMD) ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) इस साल 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो मानसून अपने सामान्य समय 1 जून से करीब 5 दिन पहले भारत पहुंच जाएगा। इससे देश के कई हिस्सों में गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

पढ़ें :- Weather News : यूपी में पश्चिमी विक्षोभ ने 42 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के साथ मचाया तांडव

आईएमडी (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal), अंडमान सागर (Andaman Sea) और दक्षिण अरब सागर (South Arabian Sea) में मौसम की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। समुद्र से आने वाली नम हवाएं मजबूत हो रही हैं और कई इलाकों में प्री-मानसून गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हालात और अनुकूल हो सकते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अंडमान-निकोबार क्षेत्र में मानसून की सक्रियता सामान्य से पहले दिखाई देने लगी है। केरल, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार मानसून के जल्दी आने की संभावना जताई जा रही है।

अगर मानसून समय से पहले आता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। खेती की तैयारियां जल्दी शुरू हो सकेंगी और खरीफ फसलों की बुवाई में आसानी होगी। इसके अलावा भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे उत्तर और मध्य भारत के लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि आईएमडी (IMD) ने साफ किया है कि 26 मई फिलहाल संभावित तारीख है। मानसून के आधिकारिक आगमन की घोषणा कई मौसमीय मानकों को देखने के बाद ही की जाएगी। इनमें लगातार बारिश, हवाओं की दिशा, समुद्री नमी और बादलों की स्थिति शामिल होती है।

पढ़ें :- UP Rain Alert : लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, म‍िलेगी भीषण गर्मी से राहत

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में केरल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा मौसमीय परिस्थितियां बनी रहती हैं तो मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96 पार, अब शतक का इंतजार : कांग्रेस

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96 पार, अब शतक का इंतजार...

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पांच दिन पहले करेगा एंट्री, IMD ने बताया कब पहुंचेगा केरलम?

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून पांच दिन पहले करेगा एंट्री, IMD ने बताया...

World Cup 2027 : विराट कोहली का दो टूक बयान, बोले- बार-बार खुद को साबित नहीं करूंगा,भरोसा रखो या साफ मना करो?

World Cup 2027 : विराट कोहली का दो टूक बयान, बोले- बार-बार...

Bhojshala Verdict : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर लगाई मोहर, कहा- धार का भोजशाला मंदिर है...

Bhojshala Verdict : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर...

अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की ‘पर्ची’ भी ऊपर से आएगी?

अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके...

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 'सुप्रीम' झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने वाला दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 'सुप्रीम' झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित...