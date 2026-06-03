बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने को तैयार, इस दिन गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रचाएंगे शादी

मुंबई। बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Mr. Perfectionist Aamir Khan) एक बार फिर दूल्हा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर खान (Aamir Khan) और गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इस कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही शादी की तारीख भी सामने आ चुकी है। बता दें कि आमिर और गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के बीच की नजदीकियां अब शादी के मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी का यह बड़ा फैसला आपसी सहमति और पूरी समझदारी के साथ लिया है, जिसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं।

आमिर खान कब करेंगे शादी?

इस कपल को लेकर आमिर खान (Aamir Khan) के परिवार के एक बेहद करीबी सूत्र ने कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां शेयर की हैं। सूत्र के अनुसार, आमिर और गौरी पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से एक परिवार की तरह ही साथ रह रहे हैं।उन्होंने पिछले कुछ महीनों में मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर, आपस में एक बेहद खुशहाल, शांत और स्थिर जिंदगी बनाई है। दोनों के बीच का तालमेल बेहद शानदार रहा है। करीबी सूत्र ने बताया कि अब उन्होंने बस अपने परिवारों की मौजूदगी में इस खूबसूरत सफर को औपचारिक रूप देने का फैसला किया है। इस शादी की तारीख और वेन्यू भी तय हो चुका है। आमिर खान और गौरी स्प्रैट का यह विवाह समारोह आने वाली 5 जुलाई को होगी।

शाहरुख-सलमान आएंगे शादी में

सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े आलीशान होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग को नहीं चुना गया है, बल्कि यह पूरा कार्यक्रम आमिर खान के घर पर ही आयोजित होगा। हालांकि मेहमानों की लिस्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि उनके अच्छे दोस्त सलमान खान और शाहरुख खान भी अपनी शादी में शामिल हो सकते हैं।

आमिर ने गौरी पर क्या था?

हालिया इंटरव्यू में आमिर ने अपने रिश्ते की गहराई के बारे में खुलकर बात की थी। इस बात का इशारा दिया कि शादी ही कमिटमेंट का एकमात्र पैमाना नहीं है। एक्टर ने कहा था कि गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं और हम एक बहुत ही कमिटेड रिश्ते में हैं और हम पार्टनर हैं। हम साथ हैं। शादी की बात करें तो, मेरा मतलब है, मेरे दिल में, मैं पहले से ही उससे शादी कर चुका हूं। इसलिए हम इसे औपचारिक रूप देते हैं या नहीं। यह कुछ ऐसा है जिसका फैसला मैं समय के साथ करूंगा।

आमिर और गौरी का रिश्ता

आमिर (61) और गौरी (46) के बीच उम्र का 14 साल का फासला होने के बावजूद उनके बीच काफी मजबूत रिश्ता है। उन्हें अक्सर अलग-अलग इवेंट्स में साथ देखा जाता है। अगर यह शादी होती है, तो यह एक्टर की पिछली दो शादियों के बाद उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होगा।

आमिर खान की तीसरी शादी

आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जो 1986 से 2002 तक चली। इस पूर्व जोड़ी के दो बच्चे हैं। जुनेद खान और इरा खान। गौरी से प्यार होने से पहले, आमिर की शादी फिल्ममेकर किरण राव से हुई थी। इस जोड़ी ने 2005 में शादी की थी और उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ था। शादी के 16 साल बाद, 2021 में उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि शादी खत्म होने के बावजूद, आमिर और किरण ने अपने रिश्ते को बनाए रखा है और अक्सर फिल्म्स प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर काम करते हैं।