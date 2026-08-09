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Kodaikanal ‘Princess of Hill Stations’ : मानसून छुटिटयों में धूमें ‘हिल स्टेशनों की राजकुमारी’ कोडैकनाल , यहाँ कई झीलें हैं

मानसून में हरियाली और प्रकृति के खूबसेरत नजारे देखने के लिए 'हिल स्टेशनों की राजकुमारी' कोडैकनाल जाना एक सुखद अनुभव है। कोडाइकनाल (Kodaikanal) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पश्चिमी घाट की पलानी पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊँचाई पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kodaikanal ‘Princess of Hill Stations’ :  मानसून में हरियाली और प्रकृति के खूबसेरत नजारे देखने के लिए ‘हिल स्टेशनों की राजकुमारी’ कोडैकनाल जाना एक सुखद अनुभव है। कोडाइकनाल (Kodaikanal) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पश्चिमी घाट की पलानी पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊँचाई पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है।

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कोडाइकनाल वेस्टर्न घाट में बसा एक खूबसूरत इलाका है, जो नीलगिरि की पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ कई झीलें हैं। यहाँ बारिश होने पर असली इंद्रधनुषों के साथ सब कुछ जीवंत हो उठता है, मानो दुनिया बेजान थी और फिर प्रकृति ने अपनी जादुई छड़ी घुमा दी हो।

झीलों में बोटिंग से लेकर रोमांचक ट्रेकिंग और झरनों के पास पिकनिक तक; कोडैकनाल की छुट्टियों के दौरान घूमते-फिरते भीग जाना एक आम बात है। यह मदुरै और त्रिची से बहुत दूर नहीं है, इसलिए आप जून से सितंबर के महीनों के बीच कभी भी यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

हवाई मार्ग
मदुरै इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जहाँ भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ-साथ दुबई, कोलंबो और सिंगापुर से भी फ़्लाइट्स आती हैं। एयरपोर्ट से कोडैकनाल के लिए टैक्सी ले सकते हैं।
ट्रेन
भारत के ज़्यादातर शहरों से कई ट्रेनें कोडाई रोड स्टेशन पर रुकती हैं। स्टेशन से आप कोडैकनाल जाने के लिए बस या कैब ले सकते हैं। कोडैकनाल पहुँचने का सबसे आसान तरीका है ट्रेन से जाना और फिर सड़क मार्ग से ऊपर की ओर यात्रा करना।
सड़क मार्ग
आस-पास के कस्बों और शहरों से कोडैकनाल के लिए सरकारी बसें चलती हैं। आप मदुरै, डिंडीगुल या बेंगलुरु से खुद गाड़ी चलाकर या कैब किराए पर लेकर भी जा सकते हैं।

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