13 दिन बीत गए गृहमंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मोदी जी माफी मांगने की जगह बांट रहे हैं क्षमा : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सालों की तैयारी, घर की ज़मीन बेची, मां-बाप का कर्ज़ और फिर भी हाथ में कुछ नहीं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह हार उसकी नहीं है। यह उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah यह मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल, इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। छात्र देश की रोशनी हैं, और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं।