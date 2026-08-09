Trending Rakhi Collection : इस रक्षाबंधन बाजारों में छाई ये 5 नई और खास राखियां

लखनऊ। रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्यार, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। इस खास दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा या सुंदर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में काफी चहल-पहल देखने को मिलती है। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में राखियों का नया और शानदार कलेक्शन आया है। अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए कुछ अलग और खास राखी ढूंढ रही हैं, तो आइए जानते हैं इस साल कौन-कौन सी राखियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं।

ईको-फ्रेंडली और सीड राखियां (Eco-Friendly & Seed Rakhis)

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस साल ‘सीड राखी’ (बीज वाली राखी) की मांग काफी बढ़ गई है। यह राखियां सूती धागों, मिट्टी, बीज और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। त्योहार के बाद जब इस राखी को गमले या मिट्टी में डाला जाता है, तो इसमें से एक सुंदर पौधा निकल आता है। यह न सिर्फ दिखने में सादगी से भरी होती हैं, बल्कि प्रकृति को बचाने का एक बहुत अच्छा संदेश भी देती हैं।

रुद्राक्ष और ब्रेसलेट राखियां

जो भाई पारंपरिक और आध्यात्मिक चीजें पसंद करते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष, तुलसी और कलावा वाली राखियां सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इसके अलावा, ब्रेसलेट स्टाइल वाली राखियां भी बहुत ट्रेंड में हैं। ये राखियां धातु (मेटल), चमड़े या मोतियों से बनी होती हैं, जिन्हें भाई त्योहार के बाद भी एक स्टाइलिश ब्रेसलेट की तरह रोज पहन सकते हैं।

पर्सनलाइज्ड और नेम राखियां (Personalized Rakhis)

आजकल कस्टमाइज्ड राखियों का क्रेज युवाओं में बहुत देखने को मिल रहा है। इसमें बहनें अपने भाई के नाम का पहला अक्षर (Initial), पूरा नाम या ‘प्यारा भैया’, ‘बेस्ट ब्रो’ जैसे शब्द लिखवा सकती हैं। कुछ राखियों में भाई-बहन की बचपन की फोटो लगाने का भी विकल्प मिलता है, जो इस रक्षाबंधन को और भी यादगार बना देता है।

बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियां

छोटे बच्चों के लिए राखियों का चुनाव हमेशा मजेदार होता है। इस साल बच्चों के बीच उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर जैसे छोटा भीम, डोरेमोन, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स और बार्बी वाली राखियां खूब बिक रही हैं। इसके अलावा, सिलिकॉन से बनी लाइट वाली राखियां भी बच्चों को बहुत आकर्षित कर रही हैं।

चांदी और क्रोशिया की हैंडमेड राखियां

सदाबहार और प्रीमियम लुक पसंद करने वालों के लिए चांदी (सिल्वर) की राखियां हमेशा की तरह पहली पसंद बनी हुई हैं। चांदी के सिक्कों और फ्लोरल डिजाइन वाली राखियों की मांग बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ, हाथों से बुनी हुई ‘क्रोशिया राखी’ और रेशमी धागों की हैंडमेड राखियां अपने प्यारे और एस्थेटिक लुक की वजह से लड़कियों को खूब पसंद आ रही हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ा क्रेज

बाजारों के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी राखियों के ये नए कलेक्शंस छाए हुए हैं। जो बहनें अपने भाइयों से दूर रहती हैं, वे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके समय पर राखियां भेज रही हैं। इस बार का ट्रेडिंग राखी कलेक्शन हर उम्र और पसंद के हिसाब से बेहद खास है। आप भी अपने भाई की पसंद के अनुसार एक प्यारी सी राखी चुनें और इस रक्षाबंधन के त्योहार को और भी खास बनाएं।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा