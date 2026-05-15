‘रामायण’ के चक्कर में बिगड़ा TOXIC का खेल, क्या इस साल भी फिल्म नहीं होगी रिलीज ? जानिए पूरा सच

मुंबई: साउथ सिनेमा के ‘रॉकिंग स्टार’ यश (Yash) के खाते में इस वक्त दो फिल्में हैं। जहां एक तरफ ‘टॉक्सिक’ (TOXIC), जिसे अब दूसरी बार भी पोस्टपोन किया जा चुका है। तो दूसरी तरफ ‘रामायण’ (Ramayana) , जो दिवाली में आ रही है। दोनों ही इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। यही वजह है कि यश अब रामायण पार्ट 2 का काम भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन फैन्स का बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक टॉक्सिक बड़े पर्दे पर आएगी। KGF 2 के बाद से ही एक्टर की कोई भी फिल्म नहीं आई है। उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार हो रहा है। इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि वो अपनी दोनों फिल्मों के बीच फंस गए हैं। क्या ‘रामायण’ (Ramayana) के चक्कर में ‘टॉक्सिक’ TOXIC का खेल बिगड़ा हुआ है। क्या फिल्म अब इस साल रिलीज नहीं होगी? जानिए पूरा सच क्या है?

दरअसल यश (Yash) की Toxic पहले 19 मार्च को आने वाली थी। मेकर्स ने काफी पहले ही रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि धुरंधर 2 भी इसी वक्त आ रही है। जिससे साउथ एक्टर खुश नहीं थे। उस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन बोलकर फिल्म को आगे खिसकाया। एक बार फिर मेकर्स ने 4 जून से फिल्म को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस साल अगर फिल्म आती है, तो रामायण मेकर्स को क्यों प्रॉब्लम होगी? समझाते हैं।

यश की ‘टॉक्सिक’ पर कैसा खतरा?

हाल ही में 123 तेलुगु पर एक रिपोर्ट छपी। जिसमें कहा गया कि रामायण (Ramayana) के मेकर्स लगातार यश (Yash) पर प्रेशर बना रहे हैं। ताकी वो अपनी फिल्म टॉक्सिक (TOXIC) को अगले साल के लिए टाल दें। क्योंकि फिल्म को अभी भी इसी साल लाने की तैयारी है। पर रामायण (Ramayana) के मेकर्स ऐसा चाहते क्यों हैं? इस कदम के पीछे की वजह यश का ‘रामायण’ (Ramayana) से कनेक्शन है, जिसमें वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही को-प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। दरअसल मेकर्स की तरफ से फिलहाल फिल्म को अगले साल तक पोस्टपोन करने की कोई जानकारी नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी एक ही वजह से हो सकता है, अगर टॉक्सिक की रिलीज डेट को रामायण (Ramayana) के आस पास रखा गया हो तो, क्योंकि रामायण के मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यश की दो फिल्में थोड़े गैप के बीच रिलीज हो।

आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही खबर आई थी कि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की लव एंड वॉर (LOVE AND WAR) अगस्त में आएगी। फिर पता लगा कि रणबीर नहीं चाहते अगस्त में पिक्चर आए, इससे उनकी दो फिल्में 1-2 महीने के गैप में रिलीज होगी। अब तो लव एंड वॉर (LOVE AND WAR) अगले साल के लिए खिसक गई है। पर लगता है कि यश की टॉक्सिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।