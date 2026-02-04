अभिनेता अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत की रिलीज डेट बदली, जाने कब होगी रिलीज

  1. हिन्दी समाचार
अभिनेता अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। फिल्म के निर्देशक और डायरेक्टर ने अब फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। अब फिल्म डकैत दस अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह फैसला रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक जैसी दूसरी बड़ी फिल्मों के साथ टकराव से बचने के लिए लिया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर (Actors Adivi Sesh and Mrunal Thakur) की फिल्म डकैत 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। फिल्म के निर्देशक और डायरेक्टर ने अब फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। अब फिल्म डकैत दस अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह फैसला रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक जैसी दूसरी बड़ी फिल्मों के साथ टकराव से बचने के लिए लिया गया है। फिल्म डकैत में अदिवी शेष लीड रोल में हैं, जिन्होंने फिल्म को को-राइट भी किया है। शेष अक्सर ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं जिनमें कहानी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और डकैत भी उसी पैटर्न को फॉलो करती है। हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट की गई इस फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले अदिवी शेष और शैनेल देव ने मिलकर लिखा है। फिल्म का डायरेक्शन शैनेल देव ने किया है। लीड जोड़ी के अलावा, फिल्म में डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी एक अहम रोल में हैं और मृणाल ठाकुर भी एक ज़रूरी किरदार निभा रही हैं।

शूट पूरा होने पर अपने विचार शेयर करते हुए शेष ने कहा कि फाइनल शेड्यूल पूरा करना उनके लिए अवास्तविक और इमोशनल दोनों था। डकैत का फाइनल शेड्यूल पूरा करना मेरे लिए अवास्तविक और बहुत इमोशनल है। यह फिल्म मेरे लिए शारीरिक, क्रिएटिव और मानसिक रूप से एक इंटेंस जर्नी रही है। पहला ड्राफ्ट लिखने से लेकर अब पूरा होने की कगार पर खड़े होने तक, हर फेज में पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। हमने अभी-अभी आखिरी शेड्यूल पूरा किया है और यह जानकर एक शांति भरी संतुष्टि है कि हमने इस कहानी को अपना सब कुछ दिया है। शेष ने एक बयान में कहा कि​ फिल्म डकैत मेरे लिए सिर्फ एक और फिल्म नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे साथ लिखने की रातों और मुश्किल हालात में शूटिंग के दिनों में रही है। जैसे-जैसे हम मार्च में इसकी रिलीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूरी टीम के साथ इस पल को शेयर करके बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने पहले दिन से ही इस विज़न पर विश्वास किया।

