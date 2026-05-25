Padma Awards 2026 : देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 2026 सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले ये सम्मान देश की प्रतिष्ठित उपलब्धियों का प्रतीक माने जाते हैं।
इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। इस सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 6 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई श्रेणी के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को समर्पित हैं।
पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक कार्य, खेल, व्यापार, उद्योग और सिविल सेवा समेत कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
पद्म पुरस्कार 2026 : पूर्ण विजेता सूची
पद्म विभूषण
|क्रमांक
|नाम
|क्षेत्र
|राज्य/देश
|1
|धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)
|कला
|महाराष्ट्र
|2
|के टी थॉमस
|सार्वजनिक मामले
|केरल
|3
|एन राजम
|कला
|उत्तर प्रदेश
|4
|पी नारायणन
|साहित्य एवं शिक्षा
|केरल
|5
|वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)
|सार्वजनिक मामले
|केरल
पद्म भूषण
|क्रमांक
|नाम
|क्षेत्र
|राज्य/देश
|6
|अलका याग्निक
|कला
|महाराष्ट्र
|7
|भगत सिंह कोश्यारी
|सार्वजनिक मामले
|उत्तराखंड
|8
|कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी
|दवा
|तमिलनाडु
|9
|ममूटी
|कला
|केरल
|10
|डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु
|दवा
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|11
|पीयूष पांडे (मरणोपरांत)
|कला
|महाराष्ट्र
|12
|एस के एम मैइलानंदन
|सामाजिक कार्य
|तमिलनाडु
|13
|शतावधानी आर गणेश
|कला
|कर्नाटक
|14
|शिबू सोरेन (मरणोपरांत)
|सार्वजनिक मामले
|झारखंड
|15
|उदय कोटक
|व्यापार और उद्योग
|महाराष्ट्र
|16
|वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)
|सार्वजनिक मामले
|दिल्ली
|17
|वेल्लापल्ली नटेसन
|सार्वजनिक मामले
|केरल
|18
|विजय अमृतराज
|खेल
|संयुक्त राज्य अमेरिका
पद्मश्री
|क्रमांक
|नाम
|क्षेत्र
|राज्य/देश
|19
|ए ई मुथुनायगम
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|केरल
|20
|अनिल कुमार रस्तोगी
|कला
|उत्तर प्रदेश
|21
|अंके गौड़ा एम.
|सामाजिक कार्य
|कर्नाटक
|22
|आर्मिडा फर्नांडीज
|दवा
|महाराष्ट्र
|23
|अरविन्द वैद्य
|कला
|गुजरात
|24
|अशोक खाडे
|व्यापार और उद्योग
|महाराष्ट्र
|25
|अशोक कुमार सिंह
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|उत्तर प्रदेश
|26
|अशोक Kumar हलधर
|साहित्य और शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|27
|बलदेव सिंह
|खेल
|पंजाब
|28
|भगवानदास रायकवार
|खेल
|मध्य प्रदेश
|29
|भरत सिंह भारती
|कला
|बिहार
|30
|भिकल्या लाडक्या ढिंडा
|कला
|महाराष्ट्र
|31
|विश्व बंधु (मरणोपरांत)
|कला
|बिहार
|32
|बृज लाल भट्ट
|सामाजिक कार्य
|जम्मू और कश्मीर
|33
|बुद्ध रश्मी मणि
|अन्य – पुरातत्व
|उत्तर प्रदेश
|34
|डॉ बुधरी ताती
|सामाजिक कार्य
|छत्तीसगढ़
|35
|चंद्रमौली गद्दामनुगु
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|तेलंगाना
|36
|चरण हेम्ब्रम
|साहित्य और शिक्षा
|ओडिशा
|37
|चिरंजी लाल यादव
|कला
|उत्तर प्रदेश
|38
|दीपिका रेड्डी
|कला
|तेलंगाना
|39
|धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या
|कला
|गुजरात
|40
|गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद
|कला
|आंध्र प्रदेश
|41
|गफरूद्दीन मेवाती जोगी
|कला
|राजस्थान
|42
|गंभीर सिंह योनज़ोन
|साहित्य और शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|43
|गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)
|कला
|आंध्र प्रदेश
|44
|गायत्री बालासुब्रमण्यम एवं रंजनी बालासुब्रमण्यम
|कला
|तमिलनाडु
|45
|गोपाल जी त्रिवेदी
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|बिहार
|46
|गुडुरु वेंकट राव
|दवा
|तेलंगाना
|47
|एच वी हांडे
|दवा
|तमिलनाडु
|48
|हैली वार
|सामाजिक कार्य
|मेघालय
|49
|हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)
|कला
|पश्चिम बंगाल
|50
|हरिचरण सैकिया
|कला
|असम
|51
|हरमनप्रीत कौर भुल्लर
|खेल
|पंजाब
|52
|इंद्रजीत सिंह सिद्धू
|सामाजिक कार्य
|चंडीगढ़
|53
|जनार्दन बापुराव बोथे
|सामाजिक कार्य
|महाराष्ट्र
|54
|जोगेश देउरी
|अन्य – कृषि
|असम
|55
|जूजर वासी
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|महाराष्ट्र
|56
|ज्योतिष देबनाथ
|कला
|पश्चिम बंगाल
|57
|के पजानिवेल
|खेल
|पुदुचेरी
|58
|के रामासामी
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|तमिलनाडु
|59
|के विजय कुमार
|सिविल सेवा
|तमिलनाडु
|60
|कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)
|सार्वजनिक मामले
|असम
|61
|कैलाश चन्द्र पन्त
|साहित्य और शिक्षा
|मध्य प्रदेश
|62
|कलामंडलम विमला मेनन
|कला
|केरल
|63
|केवल कृष्ण ठकराल
|दवा
|उत्तर प्रदेश
|64
|खेम राज सुन्दरियाल
|कला
|हरियाणा
|65
|कोल्लाकल देवकी अम्मा जी
|सामाजिक कार्य
|केरल
|66
|कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|तेलंगाना
|67
|कुमार बोस
|कला
|पश्चिम बंगाल
|68
|कुमारसामी थंगराज
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|तेलंगाना
|69
|प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच
|कला
|जर्मनी
|70
|ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा
|साहित्य और शिक्षा
|रूस
|71
|माधवन रंगनाथन
|कला
|महाराष्ट्र
|72
|मगंती मुरली मोहन
|कला
|आंध्र प्रदेश
|73
|महेंद्र कुमार मिश्र
|साहित्य और शिक्षा
|ओडिशा
|74
|महेंद्र नाथ राय
|साहित्य और शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|75
|ममीडाला जगदेश कुमार
|साहित्य और शिक्षा
|दिल्ली
|76
|मंगला कपूर
|साहित्य और शिक्षा
|उत्तर प्रदेश
|77
|मीर हाजीभाई कासमभाई
|कला
|गुजरात
|78
|मोहन नगर
|सामाजिक कार्य
|मध्य प्रदेश
|79
|नारायण व्यास
|अन्य – पुरातत्व
|मध्य प्रदेश
|80
|नरेश चंद्र देव वर्मा
|साहित्य और शिक्षा
|त्रिपुरा
|81
|नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला
|सामाजिक कार्य
|गुजरात
|82
|नूरुद्दीन अहमद
|कला
|असम
|83
|ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन
|कला
|तमिलनाडु
|84
|डॉ. पद्मा गुरमेत
|दवा
|लद्दाख
|85
|पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी
|दवा
|तेलंगाना
|86
|पोखिला लेकथेपी
|कला
|असम
|87
|डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे
|साहित्य और शिक्षा
|कर्नाटक
|88
|प्रतीक शर्मा
|दवा
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|89
|प्रवीण कुमार
|खेल
|उत्तर प्रदेश
|90
|प्रेम लाल गौतम
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|हिमाचल प्रदेश
|91
|प्रोसेनजीत चटर्जी
|कला
|पश्चिम बंगाल
|92
|डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन
|दवा
|तमिलनाडु
|93
|आर कृष्णन (मरणोपरांत)
|कला
|तमिलनाडु
|94
|आर वी एस मणि
|सिविल सेवा
|दिल्ली
|95
|रबीलाल टुडू
|साहित्य और शिक्षा
|पश्चिम बंगाल
|96
|रघुपत सिंह (मरणोपरांत)
|अन्य – कृषि
|उत्तर प्रदेश
|97
|रघुवीर तुकाराम खेडकर
|कला
|महाराष्ट्र
|98
|राजस्तपति कलिअप्पा गौंडर
|कला
|तमिलनाडु
|99
|राजेंद्र प्रसाद
|दवा
|उत्तर प्रदेश
|100
|राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत)
|अन्य – पशु पशुपालन
|तेलंगाना
|101
|राममूर्ति श्रीधर
|अन्य – रेडियो प्रसारण
|दिल्ली
|102
|रामचन्द्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले
|दवा
|छत्तीसगढ़
|103
|रतिलाल बोरिसागर
|साहित्य और शिक्षा
|गुजरात
|104
|रोहित शर्मा
|खेल
|महाराष्ट्र
|105
|एस जी सुशीलम्मा
|सामाजिक कार्य
|कर्नाटक
|106
|संग्युसांग एस पोन्गेनर
|कला
|नगालैंड
|107
|संत निरंजन दास
|अन्य – आध्यात्मवाद
|पंजाब
|108
|शरत कुमार पात्रा
|कला
|ओडिशा
|109
|सरोज मंडल
|दवा
|पश्चिम बंगाल
|110
|सतीश शाह (मरणोपरांत)
|कला
|महाराष्ट्र
|111
|सत्यनारायण नुवाल
|व्यापार और उद्योग
|महाराष्ट्र
|112
|सविता पुनिया
|खेल
|हरियाणा
|113
|प्रो. शफ़ी शौक़
|साहित्य और शिक्षा
|जम्मू और कश्मीर
|114
|शशि शेखर वेम्पति
|साहित्य और शिक्षा
|कर्नाटक
|115
|श्रीरंग देवबा लाड
|अन्य – कृषि
|महाराष्ट्र
|116
|शुभा वेंकटेश अयंगर
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|कर्नाटक
|117
|श्याम सुन्दर
|दवा
|उत्तर प्रदेश
|118
|सीमांचल पात्रो
|कला
|ओडिशा
|119
|शिवशंकरी
|साहित्य और शिक्षा
|तमिलनाडु
|120
|डॉ. सुरेश हनागावडी
|दवा
|कर्नाटक
|121
|स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज
|सामाजिक कार्य
|राजस्थान
|122
|टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत)
|व्यापार और उद्योग
|कर्नाटक
|123
|तगा राम भील
|कला
|राजस्थान
|124
|तरूण भट्टाचार्य
|कला
|पश्चिम बंगाल
|125
|तेची गुबिन
|सामाजिक कार्य
|अरुणाचल प्रदेश
|126
|तिरुवरूर बक्तवत्सलम
|कला
|तमिलनाडु
|127
|तृप्ति मुखर्जी
|कला
|पश्चिम बंगाल
|128
|वीझिनाथन कामकोटि
|विज्ञान और इंजीनियरिंग
|तमिलनाडु
|129
|वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री
|साहित्य और शिक्षा
|आंध्र प्रदेश
|130
|व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत)
|खेल
|जॉर्जिया
|131
|युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत)
|कला
|मणिपुर