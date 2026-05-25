  3. Padma Awards 2026 : 131 हस्तियों को मिला पद्म सम्‍मान, जानें लिस्‍ट में हैं और कौन-कौन नाम?

Padma Awards 2026 : देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 2026 सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले ये सम्मान देश की प्रतिष्ठित उपलब्धियों का प्रतीक माने जाते हैं।

By santosh singh 
Updated Date

पढ़ें :- Padma Awards 2026 : पिता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान तो फूट-फूटकर रोईं बेटी अहाना, पत्नी हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू

इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। इस सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 6 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई श्रेणी के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को समर्पित हैं।

पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक कार्य, खेल, व्यापार, उद्योग और सिविल सेवा समेत कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

पद्म पुरस्कार 2026 : पूर्ण विजेता सूची

पद्म विभूषण 

क्रमांकनामक्षेत्रराज्य/देश
1धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)कलामहाराष्ट्र
2के टी थॉमससार्वजनिक मामलेकेरल
3एन राजमकलाउत्तर प्रदेश
4पी नारायणनसाहित्य एवं शिक्षाकेरल
5वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)सार्वजनिक मामलेकेरल

पद्म भूषण 

क्रमांकनामक्षेत्रराज्य/देश
6अलका याग्निककलामहाराष्ट्र
7भगत सिंह कोश्यारीसार्वजनिक मामलेउत्तराखंड
8कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामीदवातमिलनाडु
9ममूटीकलाकेरल
10डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडुदवासंयुक्त राज्य अमेरिका
11पीयूष पांडे (मरणोपरांत)कलामहाराष्ट्र
12एस के एम मैइलानंदनसामाजिक कार्यतमिलनाडु
13शतावधानी आर गणेशकलाकर्नाटक
14शिबू सोरेन (मरणोपरांत)सार्वजनिक मामलेझारखंड
15उदय कोटकव्यापार और उद्योगमहाराष्ट्र
16वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)सार्वजनिक मामलेदिल्ली
17वेल्लापल्ली नटेसनसार्वजनिक मामलेकेरल
18विजय अमृतराजखेलसंयुक्त राज्य अमेरिका

पद्मश्री 

क्रमांकनामक्षेत्रराज्य/देश
19ए ई मुथुनायगमविज्ञान और इंजीनियरिंगकेरल
20अनिल कुमार रस्तोगीकलाउत्तर प्रदेश
21अंके गौड़ा एम.सामाजिक कार्यकर्नाटक
22आर्मिडा फर्नांडीजदवामहाराष्ट्र
23अरविन्द वैद्यकलागुजरात
24अशोक खाडेव्यापार और उद्योगमहाराष्ट्र
25अशोक कुमार सिंहविज्ञान और इंजीनियरिंगउत्तर प्रदेश
26अशोक Kumar हलधरसाहित्य और शिक्षापश्चिम बंगाल
27बलदेव सिंहखेलपंजाब
28भगवानदास रायकवारखेलमध्य प्रदेश
29भरत सिंह भारतीकलाबिहार
30भिकल्या लाडक्या ढिंडाकलामहाराष्ट्र
31विश्व बंधु (मरणोपरांत)कलाबिहार
32बृज लाल भट्टसामाजिक कार्यजम्मू और कश्मीर
33बुद्ध रश्मी मणिअन्य – पुरातत्वउत्तर प्रदेश
34डॉ बुधरी तातीसामाजिक कार्यछत्तीसगढ़
35चंद्रमौली गद्दामनुगुविज्ञान और इंजीनियरिंगतेलंगाना
36चरण हेम्ब्रमसाहित्य और शिक्षाओडिशा
37चिरंजी लाल यादवकलाउत्तर प्रदेश
38दीपिका रेड्डीकलातेलंगाना
39धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्याकलागुजरात
40गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसादकलाआंध्र प्रदेश
41गफरूद्दीन मेवाती जोगीकलाराजस्थान
42गंभीर सिंह योनज़ोनसाहित्य और शिक्षापश्चिम बंगाल
43गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)कलाआंध्र प्रदेश
44गायत्री बालासुब्रमण्यम एवं रंजनी बालासुब्रमण्यमकलातमिलनाडु
45गोपाल जी त्रिवेदीविज्ञान और इंजीनियरिंगबिहार
46गुडुरु वेंकट रावदवातेलंगाना
47एच वी हांडेदवातमिलनाडु
48हैली वारसामाजिक कार्यमेघालय
49हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)कलापश्चिम बंगाल
50हरिचरण सैकियाकलाअसम
51हरमनप्रीत कौर भुल्लरखेलपंजाब
52इंद्रजीत सिंह सिद्धूसामाजिक कार्यचंडीगढ़
53जनार्दन बापुराव बोथेसामाजिक कार्यमहाराष्ट्र
54जोगेश देउरीअन्य – कृषिअसम
55जूजर वासीविज्ञान और इंजीनियरिंगमहाराष्ट्र
56ज्योतिष देबनाथकलापश्चिम बंगाल
57के पजानिवेलखेलपुदुचेरी
58के रामासामीविज्ञान और इंजीनियरिंगतमिलनाडु
59के विजय कुमारसिविल सेवातमिलनाडु
60कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)सार्वजनिक मामलेअसम
61कैलाश चन्द्र पन्तसाहित्य और शिक्षामध्य प्रदेश
62कलामंडलम विमला मेननकलाकेरल
63केवल कृष्ण ठकरालदवाउत्तर प्रदेश
64खेम राज सुन्दरियालकलाहरियाणा
65कोल्लाकल देवकी अम्मा जीसामाजिक कार्यकेरल
66कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यमविज्ञान और इंजीनियरिंगतेलंगाना
67कुमार बोसकलापश्चिम बंगाल
68कुमारसामी थंगराजविज्ञान और इंजीनियरिंगतेलंगाना
69प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोचकलाजर्मनी
70ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवासाहित्य और शिक्षारूस
71माधवन रंगनाथनकलामहाराष्ट्र
72मगंती मुरली मोहनकलाआंध्र प्रदेश
73महेंद्र कुमार मिश्रसाहित्य और शिक्षाओडिशा
74महेंद्र नाथ रायसाहित्य और शिक्षापश्चिम बंगाल
75ममीडाला जगदेश कुमारसाहित्य और शिक्षादिल्ली
76मंगला कपूरसाहित्य और शिक्षाउत्तर प्रदेश
77मीर हाजीभाई कासमभाईकलागुजरात
78मोहन नगरसामाजिक कार्यमध्य प्रदेश
79नारायण व्यासअन्य – पुरातत्वमध्य प्रदेश
80नरेश चंद्र देव वर्मासाहित्य और शिक्षात्रिपुरा
81नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवालासामाजिक कार्यगुजरात
82नूरुद्दीन अहमदकलाअसम
83ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथनकलातमिलनाडु
84डॉ. पद्मा गुरमेतदवालद्दाख
85पलकोंडा विजय आनंद रेड्डीदवातेलंगाना
86पोखिला लेकथेपीकलाअसम
87डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरेसाहित्य और शिक्षाकर्नाटक
88प्रतीक शर्मादवासंयुक्त राज्य अमेरिका
89प्रवीण कुमारखेलउत्तर प्रदेश
90प्रेम लाल गौतमविज्ञान और इंजीनियरिंगहिमाचल प्रदेश
91प्रोसेनजीत चटर्जीकलापश्चिम बंगाल
92डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसनदवातमिलनाडु
93आर कृष्णन (मरणोपरांत)कलातमिलनाडु
94आर वी एस मणिसिविल सेवादिल्ली
95रबीलाल टुडूसाहित्य और शिक्षापश्चिम बंगाल
96रघुपत सिंह (मरणोपरांत)अन्य – कृषिउत्तर प्रदेश
97रघुवीर तुकाराम खेडकरकलामहाराष्ट्र
98राजस्तपति कलिअप्पा गौंडरकलातमिलनाडु
99राजेंद्र प्रसाददवाउत्तर प्रदेश
100राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत)अन्य – पशु पशुपालनतेलंगाना
101राममूर्ति श्रीधरअन्य – रेडियो प्रसारणदिल्ली
102रामचन्द्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोलेदवाछत्तीसगढ़
103रतिलाल बोरिसागरसाहित्य और शिक्षागुजरात
104रोहित शर्माखेलमहाराष्ट्र
105एस जी सुशीलम्मासामाजिक कार्यकर्नाटक
106संग्युसांग एस पोन्गेनरकलानगालैंड
107संत निरंजन दासअन्य – आध्यात्मवादपंजाब
108शरत कुमार पात्राकलाओडिशा
109सरोज मंडलदवापश्चिम बंगाल
110सतीश शाह (मरणोपरांत)कलामहाराष्ट्र
111सत्यनारायण नुवालव्यापार और उद्योगमहाराष्ट्र
112सविता पुनियाखेलहरियाणा
113प्रो. शफ़ी शौक़साहित्य और शिक्षाजम्मू और कश्मीर
114शशि शेखर वेम्पतिसाहित्य और शिक्षाकर्नाटक
115श्रीरंग देवबा लाडअन्य – कृषिमहाराष्ट्र
116शुभा वेंकटेश अयंगरविज्ञान और इंजीनियरिंगकर्नाटक
117श्याम सुन्दरदवाउत्तर प्रदेश
118सीमांचल पात्रोकलाओडिशा
119शिवशंकरीसाहित्य और शिक्षातमिलनाडु
120डॉ. सुरेश हनागावडीदवाकर्नाटक
121स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराजसामाजिक कार्यराजस्थान
122टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत)व्यापार और उद्योगकर्नाटक
123तगा राम भीलकलाराजस्थान
124तरूण भट्टाचार्यकलापश्चिम बंगाल
125तेची गुबिनसामाजिक कार्यअरुणाचल प्रदेश
126तिरुवरूर बक्तवत्सलमकलातमिलनाडु
127तृप्ति मुखर्जीकलापश्चिम बंगाल
128वीझिनाथन कामकोटिविज्ञान और इंजीनियरिंगतमिलनाडु
129वेम्पति कुटुम्बा शास्त्रीसाहित्य और शिक्षाआंध्र प्रदेश
130व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत)खेलजॉर्जिया
131युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत)कलामणिपुर

