Peddi Ki Awaz: भोपाल कॉन्सर्ट में म्यूज़िक लेजेंड ए.आर. रहमान और मेगास्टार राम चरण के साथ झूमे फैंस

Peddi Ki Awaz: बुची बाबू सना द्वारा डायरेक्टेड और वृद्धि सिनेमाज़, मैत्री मूवी मेकर्स और आईवीवाई (IVY) एंटरटेनमेंट के सपोर्ट वाली फिल्म ‘पेद्दी’ में राम चरण और जाह्नवी कपूर लीड रोल्स में हैं। हाल ही में सामने आए ग्रैंड ट्रेलर को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिससे सभी प्लेटफॉर्म्स पर भारी बज़ बन गया है। यह फिल्म 3 जून को एक भव्य प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बाद 4 जून 2026 को इसे दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा।

इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म ‘पेद्दी’ अपने हर एक अपडेट के साथ लगातार भारी उत्साह पैदा कर रही है। जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू के साथ राम चरण स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों के बीच ज़बरदस्त बज़ बना रखा है। हाल ही में रिलीज़ हुए ग्रैंड ट्रेलर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसमें ‘पेद्दी की दुनिया, एक क्रिकेटर, रेसलर और रनर के रूप में राम चरण के शानदार ट्रांसफॉर्मेशन्स और इसके लार्जर-दैन-लाइफ स्पोर्ट्स ड्रामा की एक झलक दिखाई गई है।

इसके बाद टीम और फैंस भोपाल के BHEL दशहरा मैदान में आयोजित भारत के सबसे बड़े मूवी कॉन्सर्ट Peddi Ki Aawaz के लिए तैयार नजर आए, जहां नए गाने “हेलाल्लो” को लॉन्च किया गया और साथ ही ए आर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस भी हुई। इवेंट से पहले रहमान ने राम चरण के साथ फ्लाइट बोर्ड करते हुए एक तस्वीर शेयर कर फैंस के बीच उत्साह को और बढ़ा दिया था।

भोपाल में आयोजित Peddi Ki Aawaz इवेंट बेहद शानदार और यादगार साबित हुआ, जहां हजारों फैंस की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह उत्साह से भर दिया। ए आर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस, “हेलाल्लो” गाने की लॉन्चिंग और राम चरण की दमदार मौजूदगी ने दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे इवेंट के दौरान फैंस का जोश देखने लायक था और हर किसी ने इस ग्रैंड सेलिब्रेशन को भरपूर एंजॉय किया।

थिएटर में रिलीज होने से पहले ही, ‘पेद्दी’ ने हर मार्केट में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है और दुनिया भर में इसे लेकर एक्साइटमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर अभी से ही मजबूत पकड़ बना ली है; खबरों की मानें तो नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर 100K डॉलर का आंकड़ा पार कर गई। एक सीधे-सादे गाँव के क्रिकेटर से लेकर खूंखार ‘पेद्दी पहलवान’ के रूप में राम चरण का यह चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन फैंस के बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, जिसने फिल्म को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

इसी बीच, ए.आर. रहमान का म्यूजिक इस हाइप को लगातार हवा दे रहा है, जहाँ यूट्यूब पर “चिकीरी चिकीरी” गाना 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और “रई रई रा रा” 68 मिलियन से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। हर नए अपडेट के साथ दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं, जिससे ‘पेद्दी’ बहुत तेजी से साल के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित सिनेमाई अनुभवों में से एक के रूप में तैयार हो रही है।

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, ‘पेद्दी’ में राम चरण लीड रोल में हैं और उनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं, जो एक मजबूत स्टार कास्ट के रूप में फिल्म के स्केल और प्रभाव को और बढ़ाते हैं। इस फिल्म को वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें माइथ्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और IVY एंटरटेनमेंट का सहयोग है, और इसके को-प्रोड्यूसर ईशान सक्सेना हैं।

आईवीवाई एंटरटेनमेंट की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसने भारत में सबसे पॉपुलर प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म राइट्स खरीदने वाली कंपनियों में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह कंपनी लगातार प्रीमियम आईपी (IP) और फिल्म राइट्स की भारत की सबसे बड़ी फिल्मोग्राफी तैयार कर रही है, और साथ ही क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउसेस को लगातार ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएं।

फिल्म में एक मजबूत टेक्निकल टीम भी शामिल है, जिसमें ए.आर. रहमान का म्यूजिक, आर. रत्नावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी.वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन है, जो इस फिल्म की सिनेमैटिक भव्यता और उत्सुकता को और ज्यादा मजबूत करता है।

‘धुरंधर’, ‘धुरंधर द रिवेंज’ और ‘राजा शिवाजी’ की शानदार सफलता के बाद, ‘पेद्दी’ को उत्तर भारत में जियो स्टूडियोज द्वारा रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 3 जून 2026 को दुनिया भर में अपने प्रीमियर के लिए तैयार है, जिसके बाद 4 जून 2026 को इसे सिनेमाघरों में पूरी दुनिया में रिलीज किया जाएगा।