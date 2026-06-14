Video : सलमान खान के बॉडीगार्ड ने आमिर के बेटे जुनैद को किया किनारे, तो भाईजान ने ऐसे संभाली बात

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म ‘लगान’ (Film ‘Lagaan’) की रिलीज को पूरे 25 साल हो चुके हैं। इस खास मौके पर मुंबई में एक बेहद भव्य जश्न का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में वैसे तो कई नामचीन सितारों ने शिरकत की, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) के लाडले बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) से जुड़ा है।

बता दें कि इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि खुद सलमान खान (Salman Khan) के सिक्योरिटी गार्ड्स भी चकमा खा गए और उन्होंने जुनैद को एक आम फैन समझकर किनारे करने की कोशिश की। इसके बाद भाईजान ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, वह पल अब इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है।

आमिर खान के बेटे जुनैद खान को सिक्योरिटी ने नहीं पहचाना

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) हमेशा की तरह बेहद सादगी भरे अंदाज में इवेंट में पहुंचे थे। जब वह इवेंट वेन्यू के एंट्री गेट के पास खड़े थे, तभी वहां से भारी-भरकम सुरक्षा घेरे के बीच सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की एंट्री होती है। इस दौरान सलमान के बॉडीगार्ड्स तेजी से भीड़ को हटाते हुए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी की नजर जुनैद खान (Junaid Khan) पर पड़ती है और वह उन्हें पहचान नहीं पाता। बॉडीगार्ड बिना देरी किए जुनैद को हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ साइड कर देता है।

सलमान खान ने तुरंत लगाया गले

हालांकि, जैसे ही सलमान खान (Salman Khan) आगे बढ़ते हैं, उनकी नजर जुनैद खान (Junaid Khan) पर पड़ जाती है। भाईजान अपने दोस्त के बेटे को पहचानने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। जुनैद को देखते ही सलमान तुरंत मुस्कुराते हैं और उनके पास जाकर उन्हें बेहद गर्मजोशी के साथ गले लगा लेते हैं। सलमान का यह दोस्ताना और ख्याल रखने वाला अंदाज देखकर वहां मौजूद पैपराजी और फैंस भी खुश हो जाते हैं।

भाईजान के साथ जुनैद ने दिए पैपराजी को पोज

गले मिलने के बाद सलमान खान (Salman Khan) वहीं रुक जाते हैं और जुनैद को अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद दोनों स्टार्स एक साथ खड़े होकर पैपराजी के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते हैं और अपनी तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। सलमान के बॉडीगार्ड्स को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वे पीछे हट जाते हैं। वीडियो के अंत में सलमान खान (Salman Khan) वहां मौजूद दूसरे मेहमानों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जुनैद भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चलते दिखाई देते हैं।

जुनैद की सादगी के दीवाने हुए लोग

इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर इंटरनेट पर आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) की सादगी की जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद जुनैद अक्सर बेहद साधारण कपड़ों में एक आम इंसान की तरह पब्लिक प्लेस पर घूमते नजर आते हैं। उनके इसी सीधेपन और स्टार किड वाले नखरे न होने की वजह से कई बार लोग धोखा खा जाते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाते।