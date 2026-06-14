  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Morena Train Accident : MP के मुरैना में आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन से कटकर 8 की मौत

Morena Train Accident : MP के मुरैना में आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन से कटकर 8 की मौत

Morena Train Accident : मध्यप्रदेश (MadhyaPradesh) के मुरैना जिले (Morena District) में हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (Udaipur Intercity Express) में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई।

By santosh singh 
Updated Date

Morena Train Accident : मध्यप्रदेश (MadhyaPradesh) के मुरैना जिले (Morena District) में हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (Udaipur Intercity Express) में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। घबराए कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और पटरियों पर उतर गए। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस (Patalkot Express) की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

रेलवे और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घटना के कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे रूट पर रेल यातायात प्रभावित हो गया है। अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पातालकोट एक्सप्रेस (Patalkot Express)  की चपेट में आने से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 7 अन्य लोगों को सुरक्षित बचाकर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। हादसे के कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग (Delhi-Mumbai Rail Route) पर यातायात प्रभावित हुआ और जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, करीब शाम 4 बजे उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (Udaipur Intercity Express) मुरैना से धौलपुर की ओर रवाना हुई थी। ट्रेन के हेतमपुर स्टेशन के समीप पहुंचते ही आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे दहशत में आए यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। आग की अफवाह सुनते ही यात्रियों ने चेन पुलिंग की और पटरी पर उतर गए, वहीं दूसरी तरफ से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Morena Train Accident : MP के मुरैना में आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन से कटकर 8 की मौत

Morena Train Accident : MP के मुरैना में आग की अफवाह से...

डिप्टी सीएम केशव प्रशाद मौर्या का अखिलेश यादव पर प्रहार, शायद उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में नही है, यूपी में कमल ही खिलेगा

डिप्टी सीएम केशव प्रशाद मौर्या का अखिलेश यादव पर प्रहार, शायद उनकी...

मल्लिकार्जुन खरगे से राहुल गांधी का होने लगा मोहभंग? कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज

मल्लिकार्जुन खरगे से राहुल गांधी का होने लगा मोहभंग? कांग्रेस में नेतृत्व...

अवधेश प्रसाद, बोले-‘डकैत एक घर लूटता है, यहां करोड़ों सनातनियों और रामभक्तों की लूटी गई आस्था’, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती

अवधेश प्रसाद, बोले-‘डकैत एक घर लूटता है, यहां करोड़ों सनातनियों और रामभक्तों...

दिल्ली के लोगों को महंगाई का एक और झटका, अब इतने यूनिट से अधिक बिजली खर्च पर बढ़ेंगी दरें

दिल्ली के लोगों को महंगाई का एक और झटका, अब इतने यूनिट...

FSSAI ने केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और नेस्ले को जारी किया नोटिस, मैगी के पैकेट में मिले कीड़े, बैच मार्केट से हटाने के दिए आदेश

FSSAI ने केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और नेस्ले को जारी किया नोटिस, मैगी...