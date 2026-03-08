महिला दिवस पर सांसद से लेकर अभिनेत्रियों ने दी सबको बधाई, करीना ने कहा- मैं अपनी फेवरेट हूं

नई दिल्ली। अभिनेत्री करीना कपूर खान इस विमेंस डे पर अपने अंदर की गीत को बाहर ला रही हैं। अभिनेत्री ने सभी महिलाओं को शाउटआउट दिया है। उन्होने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाला है। करीना ने अपनी सोलो तस्वीरों का एक कलेक्शन शेयर किया और लिखा कि सभी महिलाओं के लिए कभी मत भूलना। अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन कहना मैं अपनी फेवरेट हूं और हैप्पी विमेंस डे लेडीज़।

अभिनेत्री करीना कपूर अपनी छुट्टियों की तस्वीरों में आराम करती दिख रही हैं। फैंस ने तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर एक्ट्रेस पर प्यार बरसाया, साथ ही उन्हें विमेंस डे की शुभकामनाएं भी दीं। इस बीच सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास मैसेज लिखे हैं, जिसमें नारीत्व की भावना का जश्न मनाया गया है। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि परिवारों, समुदायों और समाज को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। खेर ने कहा कि इंटरनेशनल विमेंस डे पर दुनिया की सभी महिलाओं को मेरा दिल से सलाम। मेरा सच में मानना ​​है कि जिसके पास किसी और को जन्म देने की ताकत है, वह सबसे महान है। एक्टर-पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सभी महिलाओं तक पहुंचना हर कोई अपने तरीके से कमाल की है, सभी काबिल मल्टीटास्कर, होममेकर, एंटरप्रेन्योर, अनुभवी बिज़नेस वुमन जिन्होंने वर्क-लाइफ बैलेंस की कला में महारत हासिल की है। आप सभी को, आप जहां भी हों आप सभी को एक शाउट आउट।