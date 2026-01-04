  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे सांसद रवि किशान, फिल्म की शूटिंग हो चूंकी है शुरू

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे सांसद रवि किशान, फिल्म की शूटिंग हो चूंकी है शुरू

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म खोसला का घोसला-2 की कास्ट में एक्टर और सांसद रवि किशन का स्वागत किया है। उनके एक्टिंग स्किल्स और पर्सनल खूबियों की तारीफ की है। रविवार को खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। एक्टर किशन से मिलवाते हुए खुश दिखे और उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव के बारे में बात की। उनका स्वागत करते हुए खेर ने किशन को एक शानदार अभिनेता और एक महान इंसान बताया।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Veteran actor Anupam Kher) ने अपनी आने वाली फिल्म खोसला का घोसला-2 (Khosla Ka Ghosla 2 movie) की कास्ट में अभिनेता और सांसद रवि किशन (Actor and Member of Parliament Ravi Kishan) का स्वागत किया है। उनके एक्टिंग स्किल्स और पर्सनल खूबियों की तारीफ की है। रविवार को खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। एक्टर किशन से मिलवाते हुए खुश दिखे और उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव के बारे में बात की। उनका स्वागत करते हुए खेर ने किशन को एक शानदार अभिनेता और एक महान इंसान बताया।

पढ़ें :- अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर, दिल्ली में शुरू होने जा रही है शूटिंग

अभिनेता अनुपम खेर (actor Anupam Kher) ने कहा कि एक शानदार एक्टर और एक महान इंसान सांसद रवि किशन (Member of Parliament Ravi Kishan) से मुलाकात हुई है। उनसे मिलकर मैं बहुत खुश, उत्साहित और आनंदित हूं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त खोसल का घोसला-2 की कास्ट में शामिल हो रहे हैं। हमने बहुत पहले साथ काम किया था। लेकिन यह बहुत खास होने वाला है। मैं रवि को एक बेहतरीन एक्टर, एक मेहनती सांसद और सबसे बढ़कर एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूं। शांत, विनम्र, दयालु, मददगार, ईमानदार और ऐसा इंसान जो भारत से बहुत प्यार करता है। साथ में हमारे सीन्स का इंतजार है। वहीं फिल्म पर एक नज़र डालें तो इसका पहला पार्ट 2006 में रिलीज़ हुआ था। इसको दिबाकर बनर्जी (Dibakar Banerjee) ने निर्देशित किया था। अपनी हल्की-फुल्की कहानी और दमदार परफॉर्मेंस के कारण यह फिल्म कल्ट फेवरेट बन गई थी। फिल्म में प्रॉपर्टी स्कैम और पारिवारिक झगड़ों जैसे मुद्दों पर सरल लेकिन मज़ेदार तरीके से बात की गई थी। खेर के अलावा, फिल्म में विनय पाठक, बोमन ईरानी, ​​रणवीर शौरी, परवीन डबास और तारा शर्मा थे। इससे पहले प्रोड्यूसर सविता राज ने सीक्वल की योजनाओं की पुष्टि की थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे सांसद रवि किशान, फिल्म की शूटिंग हो चूंकी है शुरू

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे...

सबरमीला सोने चोरी के मामले में सोनिया गांधी का नाम आने पर कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा मामले की हो सीबीआई जांच

सबरमीला सोने चोरी के मामले में सोनिया गांधी का नाम आने पर...

Video : बीएसएफ के जवानों के साथ फिल्म 'बॉर्डर-2' के एक्टर वरुण धवन की मस्ती, 'घर कब आओगे' गाने पर जमाया रंग

Video : बीएसएफ के जवानों के साथ फिल्म 'बॉर्डर-2' के एक्टर वरुण...

अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म गॉधी टॉक्स जल्द आ रही है सिनेमा घरों में, गानों में सुनाई देगी एआर रहमान की आवाज

अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म गॉधी टॉक्स जल्द आ रही है सिनेमा...

स्टार कपल दीपिका और रणवीर सिंह न्यूयॉर्क के NBA गेम में हुए शामिल, इसी साल रीलिज होगी धुरंधर-2

स्टार कपल दीपिका और रणवीर सिंह न्यूयॉर्क के NBA गेम में हुए...

Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर किया बड़ा एलान, हजारों कैदियों को रिहा

Myanmar Independence Day : म्यांमार की सैन्य सरकार ने आजादी की 78वीं...