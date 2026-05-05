Met Gala -2026 : ईशा अंबानी ने 18 सौ कैरेट से अधिक हीरे जड़ा ब्लाउज पहना, रेड कार्पेट पर फैशन को दी नई परिभाषा

न्यूयॉर्क के म्यूजियम में 4 मई को मेट गाला -2026 (Met Gala -2026) का आयोजन हुआ है, जहां कई बड़ी देश-विदेश की हस्तियों ने रेड कार्पेट पर फैशन को नई परिभाषा दी। इस साल मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट रखी गई है, जहां आने वाले सभी मेहमानों के लिए ड्रेस कोड फैशन इज आर्ट है।
नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के म्यूजियम में 4 मई को मेट गाला -2026 (Met Gala -2026) का आयोजन हुआ है, जहां कई बड़ी देश-विदेश की हस्तियों ने रेड कार्पेट पर फैशन को नई परिभाषा दी। इस साल मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट रखी गई है, जहां आने वाले सभी मेहमानों के लिए ड्रेस कोड फैशन इज आर्ट है।
ईशा अंबानी ने पहना हीरो से जड़ा ब्लाउज
Isha M. Ambani at #MetGala pic.twitter.com/U2CJ9sBx2K
— Met Gala 2026 (@2026MetGala) May 4, 2026
ईशा अंबानी (Isha Ambani) डिजाइनर गौरव गुप्ता (Designer Gaurav Gupta) की कस्टम साड़ी में रेड कार्पेट पर पहुंचीं। उनके जूलरी इंटीग्रेटेड ब्लाउज (Jewelry-Integrated Blouse) में मां नीता अंबानी (Nita Ambani) के जूलरी कलेक्शन (Jewelry Collection) के ग्रीन एमराल्ड (Green Emerald) को भी शामिल किया गया है। इस पर 1800 कैरेट से अधिक हीरे जड़े हुए हैं, जिनके साथ पन्ना, पोल्की और कुंदन भी शामिल है। इसे 1200 घंटों में 50 आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया है।